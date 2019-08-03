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Мирзов: «До удаления смотрелись неплохо»

вчера, 22:29
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Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов прокомментировал результат матча с «Динамо» в рамках 4-го тура РПЛ.

— Что в этой игре не удалось вашей команде?

— Наверное, забить гол. В целом до удаления смотрелись неплохо, да и вдесятером выглядели на уровне, даже моменты создавали. Молодцы, что отстояли одно очко, хотя намеревались выиграть.

— Понсе сильно подвел?

— Нет, так говорить нельзя. Такое может случиться с каждым — шел на мяч, попал во вратаря. Игровой эпизод. Можно сказать, что потом бились за него.

— Как оцените свою игру?

— Мы действовали в основном в обороне, приходилось активно защищаться, в том числе и мне. Конечно, хотелось больше в атаку играть, но ситуация сложилась иным образом. Оценивают пусть тренеры, но мне кажется, выглядел неплохо, цеплялся за мячи.

— Результат справедлив?

— Пожалуй, да.

Что скажете об Андре Шюррле? Все видели, как он подходил буквально к каждому игроку, подбадривал.

— Меня тогда на поле еще не было, поэтому не знаю, что он говорил. Но сразу видно, что игрок опытный и мастеровитый. Думаю, у чемпиона мира есть чему поучиться.

— Насколько было комфортно с ним взаимодействовать?

— Он только пару дней в команде, но с таким мастером много времени на сыгранность не потребуется. Уверен, скоро уже наладим совместную игру.

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Все комментарии
Izmar
Izmar
   60 / 848
вчера в 23:33
Не смотрелись ни до, ни после.
Сп62
Сп62
   128 / 848
вчера в 22:33
Жаль, что удалили Понсе. А так, мяча два забил бы.
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