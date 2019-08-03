Мирзов: «До удаления смотрелись неплохо»

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов прокомментировал результат матча с «Динамо» в рамках 4-го тура РПЛ.
— Что в этой игре не удалось вашей команде?
— Наверное, забить гол. В целом до удаления смотрелись неплохо, да и вдесятером выглядели на уровне, даже моменты создавали. Молодцы, что отстояли одно очко, хотя намеревались выиграть.
— Понсе сильно подвел?
— Нет, так говорить нельзя. Такое может случиться с каждым — шел на мяч, попал во вратаря. Игровой эпизод. Можно сказать, что потом бились за него.
— Как оцените свою игру?
— Мы действовали в основном в обороне, приходилось активно защищаться, в том числе и мне. Конечно, хотелось больше в атаку играть, но ситуация сложилась иным образом. Оценивают пусть тренеры, но мне кажется, выглядел неплохо, цеплялся за мячи.
— Результат справедлив?
— Пожалуй, да.
— Что скажете об Андре Шюррле? Все видели, как он подходил буквально к каждому игроку, подбадривал.
— Меня тогда на поле еще не было, поэтому не знаю, что он говорил. Но сразу видно, что игрок опытный и мастеровитый. Думаю, у чемпиона мира есть чему поучиться.
— Насколько было комфортно с ним взаимодействовать?
— Он только пару дней в команде, но с таким мастером много времени на сыгранность не потребуется. Уверен, скоро уже наладим совместную игру.