Зобнин: «Решил взять ответственность на себя, но не попал по воротам»

Хавбек «Спартака» поделился впечатлениями после матча с «Динамо» в рамках 4-го тура РПЛ .

Не думали, что будет удаление. Пришлось перестраиваться, вы видели, что во втором тайме играли от обороны на контратаках. Что-то получалось, что-то — нет, у нас были моменты. Выход Шюррле, конечно, помог, он цеплялся, создавал моменты. Он не так много тренировок провёл с нами, но уже видно, что футболист другого уровня. Адаптация проходит нормально, мы его приняли. Думаю, европейские футболисты всегда быстрее адаптируются, чем с других континентов, поэтому с этим никаких проблем.

Что помешало реализовать момент в конце матча? Ноги кривые у меня. Надо тренировать моменты и не свойственные мне позиции. Наверное, я силён в других качествах. Возможно, надо было покатить Мирзову. Решил взять ответственность на себя, к сожалению, не попал. Буду работать, извиняюсь перед ребятами и перед Мирзовым. Пришлось брать ответственность на себя, но, к сожалению, не получилось.

Когда играли 11 на 11, начали хорошо, потом немного подсели, инициатива переходила от одной команды к другой. Удаление помешало, пришлось перестраиваться. Играть в обороне и бежать в свободные зоны всё равно легче, чем взламывать полностью оборону.