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Зобнин: «Решил взять ответственность на себя, но не попал по воротам»

вчера, 22:33
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Хавбек «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлениями после матча с «Динамо» в рамках 4-го тура РПЛ.

Не думали, что будет удаление. Пришлось перестраиваться, вы видели, что во втором тайме играли от обороны на контратаках. Что-то получалось, что-то — нет, у нас были моменты. Выход Шюррле, конечно, помог, он цеплялся, создавал моменты. Он не так много тренировок провёл с нами, но уже видно, что футболист другого уровня. Адаптация проходит нормально, мы его приняли. Думаю, европейские футболисты всегда быстрее адаптируются, чем с других континентов, поэтому с этим никаких проблем.

Что помешало реализовать момент в конце матча? Ноги кривые у меня. Надо тренировать моменты и не свойственные мне позиции. Наверное, я силён в других качествах. Возможно, надо было покатить Мирзову. Решил взять ответственность на себя, к сожалению, не попал. Буду работать, извиняюсь перед ребятами и перед Мирзовым. Пришлось брать ответственность на себя, но, к сожалению, не получилось.

Когда играли 11 на 11, начали хорошо, потом немного подсели, инициатива переходила от одной команды к другой. Удаление помешало, пришлось перестраиваться. Играть в обороне и бежать в свободные зоны всё равно легче, чем взламывать полностью оборону.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 848
сегодня в 00:19
Динамикам респект за игру
Levadia
Levadia
   94 / 848
вчера в 23:41
Не попал со словом очень!)
ЧиП
ЧиП
   536 / 848
вчера в 22:43
Полное разочарование, игры нет. Дуй на банку.
Ромбик
Ромбик
   784 / 848
вчера в 22:37
Жаль Рома ,что не попал.
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