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Бышовец: «На результат матча „Зенита“ повлияло отвратительное судейство»

сегодня, 10:02

Известный российский специалист Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от матча 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).

Мне кажется, что матч держал в напряжении практически с первых минут. Надо сказать, что «Краснодар» - это играющая команда. «Зенит» выглядел компактно и рационально. Если говорить об игре, то в футболе преимуществом является количество созданных голевых моментов. В этом больше преуспел, конечно, «Зенит». Но на окончательный результат повлияло отвратительное судейство.

Двойные стандарты, решения арбитра влияли на развитие и качество игры. У меня складывается впечатление, что в России реформы всегда идут очень сложно - что в экономике, что в спорте. Не столько VAR, сколько навар предопределяет то, что происходит в матчах чемпионата России. Взять пенальти в Оренбурге в пользу «Зенита», взять судейство игры «Зенит» - «Краснодар». То же самое и в играх с участием «Спартака». Это касается и того, как выдаются желтые карточки. Карточка ведь означает, что любой следующий неумышленный фол - и ты будешь удален. И тут возникают вопросы…

Конечно, удаление Понсе в матче «Спартак» - «Динамо» было очевидным, но ведь и пенальти надо было давать в ворота «Спартака» после того, как Жиго сфолил в своей штрафной. Безбородов должен был назначить пенальти - это очевидно.

Автогол Дугласа Сантоса? Конечно, это грубая ошибка Лунёва. А если разбирать гол, забитый «Зенитом», то в самом начале атаки нарушил правила Иванович. На мой взгляд, это очевидный фол.

Малком - игрок достаточно хорошего уровня и класса. Тем более для нашего чемпионата. Но я уже однажды сказал про одного футболиста ЦСКА, отвечая на вопрос, почему он не играет: мало быть бразильцем, чтобы иметь гарантированное место в составе. Необходимо определенное физическое состояние и уровень подготовки. К нам пришли Понсе и Малком, посмотрим, обогатят ли они наш футбол. В то же время хочу сказать, что те футболисты, которых приобретает «Краснодар», органически вписываются в стиль команды. ЦСКА в плане селекции и подбора игроков также обладает качеством. Это важно…

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 846
сегодня в 11:03
Кому лень читать повесть Бышовца приведённую выше...краткий пересказ...с цитатами достойными внимания :
«Зенит» выглядел компактно и рационально. Если говорить об игре, то в футболе преимуществом является количество созданных голевых моментов. В этом больше преуспел, конечно, «Зенит».
Удаление Понсе в матче «Спартак» - «Динамо» было очевидным, но ведь и пенальти надо было давать в ворота «Спартака» после того, как Жиго сфолил в своей штрафной. Безбородов должен был назначить пенальти - это очевидно."

...остальное неинтересно....можно не читать....))
Армейская душа
Армейская душа
   38 / 846
сегодня в 10:51
И после того как федунский свисток не поставил пенальти спартаку за фол Жиги - свиньи ещё что-то говорят о судействе )))
vashinin
vashinin
   187 / 846
сегодня в 10:50
ну такое))
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ ответил Ваня лучший
   44 / 846
сегодня в 10:46
Фактически при нормальном судейство на сегодняшний день после 4 туров у Спартака 0.очков. Всё 5 очков подарены судьями. По Зениту тоже есть вопросы.
А по цска есть вопросы?
Nickless
Nickless ответил PiterGrad
сегодня в 10:37
ошибочка у вас в новости - "....идут очень сложно - что в экономке" ,что за ЭКОНОМКА? может знакомка или мотогонка?
Спасибо, поправили
PiterGrad
PiterGrad
   313 / 846
сегодня в 10:28
ошибочка у вас в новости - "....идут очень сложно - что в экономке" ,что за ЭКОНОМКА? может знакомка или мотогонка?
МКС
МКС
   188 / 846
сегодня в 10:26
Ванька спартач раньше был обьективным юзером

Разбирал футбол по "косточкам"

А теперь все о судьях, да о любимом Спартаке

Что с людьми делает старость
порт
порт
   539 / 846
сегодня в 10:19
Онотоле опять малька принял на грудь.
Ваня лучший
Ваня лучший
   95 / 846
сегодня в 10:12
Фактически при нормальном судейство на сегодняшний день после 4 туров у Спартака 0.очков. Всё 5 очков подарены судьями. По Зениту тоже есть вопросы.
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 846
сегодня в 10:10
Зенит тащут
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