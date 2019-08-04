Бышовец: «На результат матча „Зенита“ повлияло отвратительное судейство»

Известный российский специалист Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от матча 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).
Мне кажется, что матч держал в напряжении практически с первых минут. Надо сказать, что «Краснодар» - это играющая команда. «Зенит» выглядел компактно и рационально. Если говорить об игре, то в футболе преимуществом является количество созданных голевых моментов. В этом больше преуспел, конечно, «Зенит». Но на окончательный результат повлияло отвратительное судейство.
Двойные стандарты, решения арбитра влияли на развитие и качество игры. У меня складывается впечатление, что в России реформы всегда идут очень сложно - что в экономике, что в спорте. Не столько VAR, сколько навар предопределяет то, что происходит в матчах чемпионата России. Взять пенальти в Оренбурге в пользу «Зенита», взять судейство игры «Зенит» - «Краснодар». То же самое и в играх с участием «Спартака». Это касается и того, как выдаются желтые карточки. Карточка ведь означает, что любой следующий неумышленный фол - и ты будешь удален. И тут возникают вопросы…
Конечно, удаление Понсе в матче «Спартак» - «Динамо» было очевидным, но ведь и пенальти надо было давать в ворота «Спартака» после того, как Жиго сфолил в своей штрафной. Безбородов должен был назначить пенальти - это очевидно.
Автогол Дугласа Сантоса? Конечно, это грубая ошибка Лунёва. А если разбирать гол, забитый «Зенитом», то в самом начале атаки нарушил правила Иванович. На мой взгляд, это очевидный фол.
Малком - игрок достаточно хорошего уровня и класса. Тем более для нашего чемпионата. Но я уже однажды сказал про одного футболиста ЦСКА, отвечая на вопрос, почему он не играет: мало быть бразильцем, чтобы иметь гарантированное место в составе. Необходимо определенное физическое состояние и уровень подготовки. К нам пришли Понсе и Малком, посмотрим, обогатят ли они наш футбол. В то же время хочу сказать, что те футболисты, которых приобретает «Краснодар», органически вписываются в стиль команды. ЦСКА в плане селекции и подбора игроков также обладает качеством. Это важно…
«Зенит» выглядел компактно и рационально. Если говорить об игре, то в футболе преимуществом является количество созданных голевых моментов. В этом больше преуспел, конечно, «Зенит».
Удаление Понсе в матче «Спартак» - «Динамо» было очевидным, но ведь и пенальти надо было давать в ворота «Спартака» после того, как Жиго сфолил в своей штрафной. Безбородов должен был назначить пенальти - это очевидно."
...остальное неинтересно....можно не читать....))
«Зенит» выглядел компактно и рационально. Если говорить об игре, то в футболе преимуществом является количество созданных голевых моментов. В этом больше преуспел, конечно, «Зенит».
Удаление Понсе в матче «Спартак» - «Динамо» было очевидным, но ведь и пенальти надо было давать в ворота «Спартака» после того, как Жиго сфолил в своей штрафной. Безбородов должен был назначить пенальти - это очевидно."
...остальное неинтересно....можно не читать....))
Разбирал футбол по "косточкам"
А теперь все о судьях, да о любимом Спартаке
Что с людьми делает старость
Разбирал футбол по "косточкам"
А теперь все о судьях, да о любимом Спартаке
Что с людьми делает старость