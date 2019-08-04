Бышовец: «На результат матча „Зенита“ повлияло отвратительное судейство»

Известный российский специалист поделился впечатлениями от матча 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).

Мне кажется, что матч держал в напряжении практически с первых минут. Надо сказать, что «Краснодар» - это играющая команда. «Зенит» выглядел компактно и рационально. Если говорить об игре, то в футболе преимуществом является количество созданных голевых моментов. В этом больше преуспел, конечно, «Зенит». Но на окончательный результат повлияло отвратительное судейство.

Двойные стандарты, решения арбитра влияли на развитие и качество игры. У меня складывается впечатление, что в России реформы всегда идут очень сложно - что в экономике, что в спорте. Не столько VAR , сколько навар предопределяет то, что происходит в матчах чемпионата России. Взять пенальти в Оренбурге в пользу «Зенита», взять судейство игры «Зенит» - «Краснодар». То же самое и в играх с участием «Спартака». Это касается и того, как выдаются желтые карточки. Карточка ведь означает, что любой следующий неумышленный фол - и ты будешь удален. И тут возникают вопросы…

Конечно, удаление Понсе в матче «Спартак» - «Динамо» было очевидным, но ведь и пенальти надо было давать в ворота «Спартака» после того, как Жиго сфолил в своей штрафной. Безбородов должен был назначить пенальти - это очевидно.

Автогол Дугласа Сантоса? Конечно, это грубая ошибка Лунёва. А если разбирать гол, забитый «Зенитом», то в самом начале атаки нарушил правила Иванович. На мой взгляд, это очевидный фол.