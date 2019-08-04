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Шишкин: «Сейчас тренируюсь с „Торпедо“»

сегодня, 13:36

Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Шишкин признался, что проводит тренировки вместе с московским «Торпедо».

Сейчас тренируюсь с «Торпедо». Во-первых, удобно: московская команда плюс хороший тренировочный процесс. «Торпедо» входит в число команд, где могу продолжить игровую карьеру.

Тренироваться под руководством Игнашевича необычно, всё-таки играли с ним в сборной, но сейчас у него в жизни уже другой этап. Он серьезно занялся тренерским делом, поблажек команде не даёт. Мне его тренировочный процесс очень интересен. Да, он молодой тренер, но в будущем может добиться больших успехов.

Легко ли перестроиться на общение с ним как с главным тренером? Это разные этапы, понятно, что футболисты друг с другом общаются по-своему. Но субординация между игроком и тренером, несомненно, должна быть, несмотря на то что многие были и остаются друзьями или раньше были партнёрами.

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Сп62
Сп62
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сегодня в 13:42
Роману удачи.
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