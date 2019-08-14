Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига Европы 2019/2020

Тренер «Туна»: «В нашей лиге „Спартак“ бы претендовал на высокие места»

14 августа 2019, 18:56
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ТунТунМатч завершен

Главный тренер «Туна» Марк Шнейдер поделился впечатлениями от московского метро и отметил, что «Спартак» мог бы занять в чемпионате Швейцарии высокие места.

Мы знаем, что в Москве очень насыщенный трафик. Нам сказали, что метро – самый быстрый способ передвижения. Мы никогда такого не видели, поэтому очень довольны поездкой.

В нашем чемпионате «Спартак» бы претендовал на высокие места, как «Базель» и «Янг Бойз». Это команда высокого уровня.

Завтра «Тун» и «Спартак» сыграют ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Команды рассудит сербская бригада арбитров.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Салах: «Гвардиола выберет Лигу чемпионов, а не АПЛ»
14 августа 2019
Тренер «Туна»: «Убежден, что моя команда способна пройти „Спартак“»
14 августа 2019
Клопп о женщине-рефери: «Постараюсь вести себя как можно приличнее»
14 августа 2019
Мартинес: «Лукаку перешел в очень амбициозный клуб»
14 августа 2019
Данило в «Ювентусе» хотел забрать номер Роналду себе
14 августа 2019
Бен-Йеддер: «Это прекрасный день и начало новой истории»
14 августа 2019
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
15 августа 2019 в 11:39
как-то он странно шутит
Leningrad 84
Leningrad 84
14 августа 2019 в 23:30
Этот Шнейдер, который первый раз в жизни увидел метро, знатно потроллил великий Спартак...
Colonist
Colonist ответ Nekit92 (комментарий удален) (раскрыть)
14 августа 2019 в 22:48
Спартак и в России великий! Это вам не фотоаппарат!)
311
311
14 августа 2019 в 21:50
Где-то после Санкт-Галлена!)
Footbolista
Footbolista ответ Evilhuman (раскрыть)
14 августа 2019 в 20:25
Ну бомжи то ни к пекарям ни к почтальонам не имеют отношения...готовьте Луневу авоську...
Izmar
Izmar ответ wingback (комментарий удален) (раскрыть)
14 августа 2019 в 20:08
У них в пердиве играют только пенсионеры.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 августа 2019 в 20:05, ред.
Ну и выдал колхозник...))
Прям за державу обидно...

Спартак известный во всём мире большой клуб с бесчисленной армией болельщиков - примеряет на свой чемпионат...17-й по рейтингу УЕФА......и считает что делает комплимент...))

Некоторым вообще лучше в метро не ездить....лепят потом что ни попадя....

Я ,как и многие, за все наши клубы в еврокубках....
Желаю Спартаку завтра выиграть с таким счётом...чтоб мистер Шнейдер всем рассказал в Швейцарии,куда не стОит ездить клубам из их Лиги..
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
14 августа 2019 в 20:05, ред.
Смешно. Но посмотрим дальше. Смеется тот, кто смеется последним. Народная мудрость. 😇. Ваня и за Тун, который с детства уже шашлыка наелись. Идем лальше.
Evilhuman
Evilhuman
14 августа 2019 в 19:53
Да кб даже среди пекарей и почтальонов боролись бы за выживание
Atist
Atist
14 августа 2019 в 19:19
Неизвестно только одно, любят ли в Швейцарии скандальных свиней?
Красно Синий воин
Красно Синий воин
14 августа 2019 в 19:13
спартак-середняк и в Швейцарии был бы спартак-середняк.
Levadia
Levadia
14 августа 2019 в 19:00
Там-то точно за чемпионство боролись бы!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 