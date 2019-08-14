Тренер «Туна»: «В нашей лиге „Спартак“ бы претендовал на высокие места»

Главный тренер «Туна» Марк Шнейдер поделился впечатлениями от московского метро и отметил, что «Спартак» мог бы занять в чемпионате Швейцарии высокие места.
Мы знаем, что в Москве очень насыщенный трафик. Нам сказали, что метро – самый быстрый способ передвижения. Мы никогда такого не видели, поэтому очень довольны поездкой.
В нашем чемпионате «Спартак» бы претендовал на высокие места, как «Базель» и «Янг Бойз». Это команда высокого уровня.
Завтра «Тун» и «Спартак» сыграют ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Команды рассудит сербская бригада арбитров.
Прям за державу обидно...
Спартак известный во всём мире большой клуб с бесчисленной армией болельщиков - примеряет на свой чемпионат...17-й по рейтингу УЕФА......и считает что делает комплимент...))
Некоторым вообще лучше в метро не ездить....лепят потом что ни попадя....
Я ,как и многие, за все наши клубы в еврокубках....
Желаю Спартаку завтра выиграть с таким счётом...чтоб мистер Шнейдер всем рассказал в Швейцарии,куда не стОит ездить клубам из их Лиги..
Прям за державу обидно...
Спартак известный во всём мире большой клуб с бесчисленной армией болельщиков - примеряет на свой чемпионат...17-й по рейтингу УЕФА......и считает что делает комплимент...))
Некоторым вообще лучше в метро не ездить....лепят потом что ни попадя....
Я ,как и многие, за все наши клубы в еврокубках....
Желаю Спартаку завтра выиграть с таким счётом...чтоб мистер Шнейдер всем рассказал в Швейцарии,куда не стОит ездить клубам из их Лиги..