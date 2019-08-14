Тренер «Туна»: «В нашей лиге „Спартак“ бы претендовал на высокие места»

Главный тренер «Туна» поделился впечатлениями от московского метро и отметил, что «Спартак» мог бы занять в чемпионате Швейцарии высокие места.

Мы знаем, что в Москве очень насыщенный трафик. Нам сказали, что метро – самый быстрый способ передвижения. Мы никогда такого не видели, поэтому очень довольны поездкой.

В нашем чемпионате «Спартак» бы претендовал на высокие места, как «Базель» и «Янг Бойз». Это команда высокого уровня.