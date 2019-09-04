Народный обозреватель. Бенефис Tostao и омоложение «Динамо»

вчера, 22:06

Завершилось лето, наступил сентябрь, в бой идет «Народный обозреватель». «Соккер.ру» записал последние шутки лета, которые должны скрасить осенний вечер без футбола.

Не поленитесь оказать помощь в создании «Народного обозревателя». Отмечайте хэштегом #Народный_обозреватель комментарии, которые считаете достойными для попадания в очередной выпуск, и мы обязательно рассмотрим их при составлении. Заранее спасибо! И — вперед, к шуткам, ради которых мы здесь собрались.

11 место. Не мог, просто не мог остаться незамеченным переход Антона Заболотного из «Зенита» в ФК «Сочи».

Duda Gigolaev Osetin:

Украду тебя, украду ночью!

Увезу тебя, увезу в ФК «Сочи»!

10 место. Суд разделил имущество Глушаковых пополам. Это решение никого не порадовало.

Tostao:

9 место. Неймар продолжит выступать за ПСЖ , но в какой-то момент его уход казался неминуемым, а парижане даже убирали изображения Неймара https://www.soccer.ru/news/1132228/neymar-pari-sen-zhermen из официального клубного фан-шопа.

Так Себе Аналитик: Интересно, а маскот ЧМ -98 они тоже убрали?) Там, можно сказать, тоже малыш Ней, в некотором смысле))

Fort_Minor: если зайти в клубный музей Ливерпуля то можно подумать что они убрали оттуда все кубки АПЛ

8 место. Когда «Спартаку» только досталась «Брага» в раунде плей-офф Лиги Европы, все были полны энтузиазма, а Томас Цорн пообещал «изучить „Брагу“.

OLESOCC: Что изучать? Наливай да пей!

311: Изучали как-то Брагу, утром никто ничего не помнит!)

Leha-ha50: Объект для тщательного изучения найден:

7 место. „Динамо“ вступило в погоню за Зайцем», - новость с таким заголовком просто обречена на огонь в комментариях.

Tostao:

6 место. Максимилиан Филипп ярко дебютировал за «Динамо», забив уже на третьей минуте в матче с «Локомотивом».

311: Максимилиан Филлипп, прям мечта Пугачевой!)

5 место. Фанаты «Барселоны», оказывается, хотят, чтобы Пике стал президентом, а Хави — главным тренером. Вы, конечно же, продолжили раздавать должности в каталонском клубе…

BBK33: А Жорди Альба - вахтером!))

удав: а Неймар кассиром)

4 место. Леонид Слуцкий завел аккаунт в «Инстаграме». И тут понеслась.

Footbolista: Свежие фото Земли из космоса...

311: Слуцкому лучше не писать фамилию на латинице, иначе забанят!)

LOpp: MacDonald's подписался на Инстаграм leonid.slutsky

3 место. Генеральный директор «Крыльев Советов» пообещал не продавать Александра Соболева летом, и слово свое сдержал. Но, может быть, у него просто не было такого соблазна:

Брулин: Бац, а на пороге Медведёв, трясет пачкой тысячных купюр. Неужели устоишь?

2 место. В конце августа пришла замечательная новость: «Динамо» подписало Карапузова.

Robbaggio: Динамо омолаживается)

gentlewolf: На вырост.

1 место. После матча «Ахмат» - «Спартак» президент грозненского клуба Магомед Даудов не очень ласково увел в подтрибунные помещения арбитра встречи Алексея Сухого, схватив его за руку, однако «Ахмат» опроверг это: «Даудов просто не пожал Сухому руку. Он не хватал его». Как насчет стихотворения от Tostao?

Tostao: Перефразируя С.Есенина:

Дай, Алексей, на счастье лапу мне,

Такую лапу не видал я сроду.

Поговорим с тобой- ка в глубине,

Там, в подтрибунке, без народу.

Пожалуйста, голубчик, не боись.

Пойми, Сухой, ты самое простое.

Ведь ты не знаешь, что такое жизнь,

Не знаешь ты, что жить на свете стоит.