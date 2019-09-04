Народный обозреватель. Бенефис Tostao и омоложение «Динамо»

Завершилось лето, наступил сентябрь, в бой идет «Народный обозреватель». «Соккер.ру» записал последние шутки лета, которые должны скрасить осенний вечер без футбола.
Не поленитесь оказать помощь в создании «Народного обозревателя». Отмечайте хэштегом #Народный_обозреватель комментарии, которые считаете достойными для попадания в очередной выпуск, и мы обязательно рассмотрим их при составлении. Заранее спасибо! И — вперед, к шуткам, ради которых мы здесь собрались.
11 место. Не мог, просто не мог остаться незамеченным переход Антона Заболотного из «Зенита» в ФК «Сочи».
Duda Gigolaev Osetin:
Украду тебя, украду ночью!
Увезу тебя, увезу в ФК «Сочи»!
10 место. Суд разделил имущество Глушаковых пополам. Это решение никого не порадовало.
Tostao:
9 место. Неймар продолжит выступать за ПСЖ, но в какой-то момент его уход казался неминуемым, а парижане даже убирали изображения Неймара https://www.soccer.ru/news/1132228/neymar-pari-sen-zhermen из официального клубного фан-шопа.
Так Себе Аналитик: Интересно, а маскот ЧМ-98 они тоже убрали?) Там, можно сказать, тоже малыш Ней, в некотором смысле))
Fort_Minor: если зайти в клубный музей Ливерпуля то можно подумать что они убрали оттуда все кубки АПЛ
8 место. Когда «Спартаку» только досталась «Брага» в раунде плей-офф Лиги Европы, все были полны энтузиазма, а Томас Цорн пообещал «изучить „Брагу“.
OLESOCC: Что изучать? Наливай да пей!
311: Изучали как-то Брагу, утром никто ничего не помнит!)
Leha-ha50: Объект для тщательного изучения найден:
7 место. „Динамо“ вступило в погоню за Зайцем», - новость с таким заголовком просто обречена на огонь в комментариях.
Tostao:
6 место. Максимилиан Филипп ярко дебютировал за «Динамо», забив уже на третьей минуте в матче с «Локомотивом».
311: Максимилиан Филлипп, прям мечта Пугачевой!)
5 место. Фанаты «Барселоны», оказывается, хотят, чтобы Пике стал президентом, а Хави — главным тренером. Вы, конечно же, продолжили раздавать должности в каталонском клубе…
BBK33: А Жорди Альба - вахтером!))
удав: а Неймар кассиром)
4 место. Леонид Слуцкий завел аккаунт в «Инстаграме». И тут понеслась.
Footbolista: Свежие фото Земли из космоса...
311: Слуцкому лучше не писать фамилию на латинице, иначе забанят!)
LOpp: MacDonald's подписался на Инстаграм leonid.slutsky
3 место. Генеральный директор «Крыльев Советов» пообещал не продавать Александра Соболева летом, и слово свое сдержал. Но, может быть, у него просто не было такого соблазна:
Брулин: Бац, а на пороге Медведёв, трясет пачкой тысячных купюр. Неужели устоишь?
2 место. В конце августа пришла замечательная новость: «Динамо» подписало Карапузова.
Robbaggio: Динамо омолаживается)
gentlewolf: На вырост.
1 место. После матча «Ахмат» - «Спартак» президент грозненского клуба Магомед Даудов не очень ласково увел в подтрибунные помещения арбитра встречи Алексея Сухого, схватив его за руку, однако «Ахмат» опроверг это: «Даудов просто не пожал Сухому руку. Он не хватал его». Как насчет стихотворения от Tostao?
Tostao: Перефразируя С.Есенина:
Дай, Алексей, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду.
Поговорим с тобой- ка в глубине,
Там, в подтрибунке, без народу.
Пожалуйста, голубчик, не боись.
Пойми, Сухой, ты самое простое.
Ведь ты не знаешь, что такое жизнь,
Не знаешь ты, что жить на свете стоит.
Соккер, а может закрыть рубрику к чёртовой бабушке? Шутка про Филлиппа - образец безвкусия, но Микки понравилась. Картинки Тостао (именно эти из статьи) в каком месте юмор имеют? Ну а шутки про игрока с фамилией Зайц смешными могут посчитать только...кхм.
В общем, чем так, уж лучше вообще никак.
Соккер, а может закрыть рубрику к чёртовой бабушке? Шутка про Филлиппа - образец безвкусия, но Микки понравилась. Картинки Тостао (именно эти из статьи) в каком месте юмор имеют? Ну а шутки про игрока с фамилией Зайц смешными могут посчитать только...кхм.
В общем, чем так, уж лучше вообще никак.
Ты повтори их тут, для надежности.
Ты повтори их тут, для надежности.
Брагу хорошо обыграли
И Тостао конечно не зря на первом месте!
Брагу хорошо обыграли
И Тостао конечно не зря на первом месте!