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Народный обозреватель. Бенефис Tostao и омоложение «Динамо»

вчера, 22:06

Завершилось лето, наступил сентябрь, в бой идет «Народный обозреватель». «Соккер.ру» записал последние шутки лета, которые должны скрасить осенний вечер без футбола.

Не поленитесь оказать помощь в создании «Народного обозревателя». Отмечайте хэштегом #Народный_обозреватель комментарии, которые считаете достойными для попадания в очередной выпуск, и мы обязательно рассмотрим их при составлении. Заранее спасибо! И — вперед, к шуткам, ради которых мы здесь собрались.

11 место. Не мог, просто не мог остаться незамеченным переход Антона Заболотного из «Зенита» в ФК «Сочи».

Duda Gigolaev Osetin:

Украду тебя, украду ночью!

Увезу тебя, увезу в ФК «Сочи»!

10 место. Суд разделил имущество Глушаковых пополам. Это решение никого не порадовало.

Tostao:

Народный обозреватель. Бенефис Tostao и омоложение «Динамо»

9 место. Неймар продолжит выступать за ПСЖ, но в какой-то момент его уход казался неминуемым, а парижане даже убирали изображения Неймара https://www.soccer.ru/news/1132228/neymar-pari-sen-zhermen из официального клубного фан-шопа.

Так Себе Аналитик: Интересно, а маскот ЧМ-98 они тоже убрали?) Там, можно сказать, тоже малыш Ней, в некотором смысле))

Fort_Minor: если зайти в клубный музей Ливерпуля то можно подумать что они убрали оттуда все кубки АПЛ

8 место. Когда «Спартаку» только досталась «Брага» в раунде плей-офф Лиги Европы, все были полны энтузиазма, а Томас Цорн пообещал «изучить „Брагу“.

OLESOCC: Что изучать? Наливай да пей!

311: Изучали как-то Брагу, утром никто ничего не помнит!)

Leha-ha50: Объект для тщательного изучения найден:

Народный обозреватель. Бенефис Tostao и омоложение «Динамо»

7 место. „Динамо“ вступило в погоню за Зайцем», - новость с таким заголовком просто обречена на огонь в комментариях.

Tostao:

Народный обозреватель. Бенефис Tostao и омоложение «Динамо»

6 место. Максимилиан Филипп ярко дебютировал за «Динамо», забив уже на третьей минуте в матче с «Локомотивом».

311: Максимилиан Филлипп, прям мечта Пугачевой!)

5 место. Фанаты «Барселоны», оказывается, хотят, чтобы Пике стал президентом, а Хави — главным тренером. Вы, конечно же, продолжили раздавать должности в каталонском клубе…

BBK33: А Жорди Альба - вахтером!))

удав: а Неймар кассиром)

4 место. Леонид Слуцкий завел аккаунт в «Инстаграме». И тут понеслась.

Footbolista: Свежие фото Земли из космоса...

311: Слуцкому лучше не писать фамилию на латинице, иначе забанят!)

LOpp: MacDonald's подписался на Инстаграм leonid.slutsky

3 место. Генеральный директор «Крыльев Советов» пообещал не продавать Александра Соболева летом, и слово свое сдержал. Но, может быть, у него просто не было такого соблазна:

Брулин: Бац, а на пороге Медведёв, трясет пачкой тысячных купюр. Неужели устоишь?

2 место. В конце августа пришла замечательная новость: «Динамо» подписало Карапузова.

Robbaggio: Динамо омолаживается)

gentlewolf: На вырост.

1 место. После матча «Ахмат» - «Спартак» президент грозненского клуба Магомед Даудов не очень ласково увел в подтрибунные помещения арбитра встречи Алексея Сухого, схватив его за руку, однако «Ахмат» опроверг это: «Даудов просто не пожал Сухому руку. Он не хватал его». Как насчет стихотворения от Tostao?

Tostao: Перефразируя С.Есенина:

Дай, Алексей, на счастье лапу мне,

Такую лапу не видал я сроду.

Поговорим с тобой- ка в глубине,

Там, в подтрибунке, без народу.

Пожалуйста, голубчик, не боись.

Пойми, Сухой, ты самое простое.

Ведь ты не знаешь, что такое жизнь,

Не знаешь ты, что жить на свете стоит.

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Все комментарии
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   59 / 964
сегодня в 00:44
Зашёл в ветку с хештегом НародныйОбозреватель и у меня возник вопрос - эти люди сами себя помечают хештегом? Иначе не объяснишь, ведь там ровно то, что в этой статье - полная ерунда, а не шутки.
Соккер, а может закрыть рубрику к чёртовой бабушке? Шутка про Филлиппа - образец безвкусия, но Микки понравилась. Картинки Тостао (именно эти из статьи) в каком месте юмор имеют? Ну а шутки про игрока с фамилией Зайц смешными могут посчитать только...кхм.
В общем, чем так, уж лучше вообще никак.
spartach n1
spartach n1
   7 / 964
сегодня в 00:22
Как и всегда Володя на высоте ) 👍
gentlewolf
gentlewolf ответил Питер Ман
   597 / 964
сегодня в 00:10
А где мои остроты?
И действительно, где?
Ты повтори их тут, для надежности.
Roger Young
Roger Young
   102 / 964
вчера в 23:41
про Максимилиана Филиппа классно )))
Брагу хорошо обыграли
И Тостао конечно не зря на первом месте!
Т34
Т34 ответил Питер Ман
   91 / 964
вчера в 23:17
А где мои остроты?
Горшок выплеснули)))
Аксинья
Аксинья ответил Питер Ман
   74 / 964
вчера в 22:55
А где мои остроты?
    plusnindimon
    plusnindimon ответил Питер Ман
       338 / 964
    вчера в 22:42
    А где мои остроты?
    Твой провинциальный юмор в великом Москвеграде не понятен)
    Союзник противников
    Союзник противников ответил Питер Ман
       53 / 964
    вчера в 22:32
    А где мои остроты?
    Пошли вне конкурса.
    Питер Ман
    Питер Ман
       34 / 964
    вчера в 22:30
    А где мои остроты?
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       49 / 964
    вчера в 22:27
    Простите,но это на тройку. Tostao,разумеется, хорош (хотя и лучше бывало ),а остальное забавно лишь с натяжкой. Личное мнение. Номер 8 прилично все, особенно Leha-ha.
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