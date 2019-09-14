Медведев: «Призываю всех болельщиков поддерживать „Зенит“ и „Локо“ в ЛЧ»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что «Лион» обладает очень сильной атакующей группой.
Старт всегда очень важен. У «Лиона» очень сильное нападение: Мусса Дембеле в четырех матчах забил пять мячей, это очень сильный нападающий. Но я думаю, наш тренерский штаб найдет рецепты того, как противостоять их атакующей мощи.
Что касается их упущенной победы в матче с «Амьеном», европейский турнир и внутренний чемпионат - это совершенно разные соревнования. Здесь короткий групповой этап, всего шесть игр, и каждая очень важна.
Мы с «Лионом» уже играли, но это было в 2015 году, тогда была другая команда. Хочу, чтобы ребята стартовали хорошо. Призываю болельщиков со всей страны поддерживать «Зенит» и «Локомотив» в Лиге чемпионов.
Как условная поддержка болельщика Спартака из Рязани поможет Зениту и Локомотиву?
Никак.
За последние 5 лет ЛЧ выигрывали Реал, Барселона и Ливерпуль, но что то не было случаев, чтобы в Мадриде кто то болел за Барселону или наоборот. Или может патриотично-настроенные болельщики в Манчестере в прошлом сезоне , наверняка на каждой стадии Лиги Чемпионов болели за НАШ (их) английский клуб.
Как условная поддержка болельщика Спартака из Рязани поможет Зениту и Локомотиву?
Никак.
За последние 5 лет ЛЧ выигрывали Реал, Барселона и Ливерпуль, но что то не было случаев, чтобы в Мадриде кто то болел за Барселону или наоборот. Или может патриотично-настроенные болельщики в Манчестере в прошлом сезоне , наверняка на каждой стадии Лиги Чемпионов болели за НАШ (их) английский клуб.