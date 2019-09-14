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Медведев: «Призываю всех болельщиков поддерживать „Зенит“ и „Локо“ в ЛЧ»

сегодня, 15:28
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит17.09.2019 в 19:55 Не начался

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что «Лион» обладает очень сильной атакующей группой.

Старт всегда очень важен. У «Лиона» очень сильное нападение: Мусса Дембеле в четырех матчах забил пять мячей, это очень сильный нападающий. Но я думаю, наш тренерский штаб найдет рецепты того, как противостоять их атакующей мощи.

Что касается их упущенной победы в матче с «Амьеном», европейский турнир и внутренний чемпионат - это совершенно разные соревнования. Здесь короткий групповой этап, всего шесть игр, и каждая очень важна.

Мы с «Лионом» уже играли, но это было в 2015 году, тогда была другая команда. Хочу, чтобы ребята стартовали хорошо. Призываю болельщиков со всей страны поддерживать «Зенит» и «Локомотив» в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   118 / 712
сегодня в 16:01
Ну если ты не спартач, для тебя это нормально - болеть за российские команды в ЕК
cska plus
cska plus
   2 / 712
сегодня в 15:56
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина
       226 / 712
    сегодня в 15:46
    Заклинаю поддерживать Зенит, Локомотив и Брагу в ЛЕ. Гыгыгы.
    Strikers188
    Strikers188
       419 / 712
    сегодня в 15:34
    Зачем?
    Как условная поддержка болельщика Спартака из Рязани поможет Зениту и Локомотиву?
    Никак.
    За последние 5 лет ЛЧ выигрывали Реал, Барселона и Ливерпуль, но что то не было случаев, чтобы в Мадриде кто то болел за Барселону или наоборот. Или может патриотично-настроенные болельщики в Манчестере в прошлом сезоне , наверняка на каждой стадии Лиги Чемпионов болели за НАШ (их) английский клуб.
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