Медведев: «Призываю всех болельщиков поддерживать „Зенит“ и „Локо“ в ЛЧ»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что «Лион» обладает очень сильной атакующей группой.

Старт всегда очень важен. У «Лиона» очень сильное нападение: Мусса Дембеле в четырех матчах забил пять мячей, это очень сильный нападающий. Но я думаю, наш тренерский штаб найдет рецепты того, как противостоять их атакующей мощи.

Что касается их упущенной победы в матче с «Амьеном», европейский турнир и внутренний чемпионат - это совершенно разные соревнования. Здесь короткий групповой этап, всего шесть игр, и каждая очень важна.

Мы с «Лионом» уже играли, но это было в 2015 году, тогда была другая команда. Хочу, чтобы ребята стартовали хорошо. Призываю болельщиков со всей страны поддерживать «Зенит» и «Локомотив» в Лиге чемпионов.