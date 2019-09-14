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Розенбаум: «Мой „Зенит“ закончился с Морозовым и Садыриным»

сегодня, 12:47

Заслуженный и народный артист России Александр Розенбаум рассказал о своем отношении к сегодняшнему «Зениту».

Я и сегодня болею за «Зенит», хотя времена изменились и мои ощущения, как болельщика, тоже стали совсем другими. Мой футбол, мой «Зенит» закончился с Морозовым, с Садыриным. А сегодня это «Зенит» молодёжи. Сегодня футбол – это бизнес, только благодаря этому бизнесу и возможно проводить чемпионат Европы в двенадцати странах, а не в одной.

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Владимир Немченков
Владимир Немченков ответил STVA 1
сегодня в 15:39
Зенит Петржелы с Аршавиным был неплох.
да,да,поэтому для меня зенит закончился с аршавиным и кержаковым
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Забаненный Аналитик
   71 / 712
сегодня в 15:37
В чем-то можно согласиться со всем, хотя в деталях мэтр не прав. Во-первых, "Зенит" Петржелы был не хуже, да и "Зенит" Адвокаата порой тоже, и держался на своих воспитанниках еще, это потом уже появилось лысое итальянское физручьё... Во-вторых, это совсем не ""Зенит" молодежи", а "Зенит" временщиков, Миллера никак нельзя назвать прогрессивным руководителем при всем желании. В-третьих, "Зенит" к бизнесу никакого отношения не имеет, супер-бизнес-модель - сесть на трубу, построить за счет питерцев один из самых дорогих стадионов в мире и вручить его себе за 1 рубль)) "Ближайшему другу президента подарили дорогую игрушку" - вот как этот бизнес называется.
Ты немного смысл не понял. Когда он сказал, что нынешний Зенит - это "Зенит молодежи", он имел в виду среду поклонников. Зрелых людей, ценящих и понимающих футбол, а не мишуру околофутбольную, среди поклонников Зенита очень мало. Я тоже прекрасно помню Зенит 60-х годов и не только Морозова и Садырина, но еще и Данилдова, Дергачева, Завидонова, потом Казаченка, Желудкова , Давыдова. Это был ленинградский футбол. А сейчас Зенит выигрывает не чемпионат РПЛ, а состязание денежных мешков. Клуб стал проходным двором для легионеров - любителей "газовой" валюты. А ленинградский футбол ушел навсегда
Leha-ha50
Leha-ha50
   3 / 712
сегодня в 14:56
Можно подумать , что пение на корпоративах - это не бизнес???
морозз
морозз
   30 / 712
сегодня в 14:41
Сейчас Зенит, это сборище богатых легов и бегунов за баблом из других клубов...где 12 игроком является вся судейская бригада!
Союзник противников
Союзник противников
   6 / 712
сегодня в 14:38
Блин,опять на ветке жуткая свара представителей единого нефтегазового комплекса страны! В прошлый раз я заправлялся топливом Лукойла,вчера-Газпромнефти,а обычно-Башнефти....Нихрена никакой разницы между ними не вижу!Видимо,"из одной бочки наливают".
ЮЗИК
ЮЗИК
   141 / 712
сегодня в 14:22
Всё правильно сказал
Забаненный Аналитик
Забаненный Аналитик ответил bosun
   26 / 712
сегодня в 14:10
А кем бы были остальные команды? Спартак без людоедов, к примеру, был бы дворовой командой, хотя, он и с ними таковой командой сегодня является))
Не стал бы так неуважительно отзываться все-таки о нем, не дворовая, конечно, добротная команда по меркам чемпионата Латвии была бы, и в Швейцарии за пятерку бы поборолась.
bosun
bosun ответил isamsn
   447 / 712
сегодня в 13:57
Если бы к власти в стране не пришли выходцы и всё не прибрали к своим рукам,был бы Зенит той самой заурядной командой какой был в годы СССР с однократным звёздным всплеском...
А кем бы были остальные команды? Спартак без людоедов, к примеру, был бы дворовой командой, хотя, он и с ними таковой командой сегодня является))
ermak6848
ermak6848
   168 / 712
сегодня в 13:48
хорошо сказано Александром
Serg3.12
Serg3.12
   22 / 712
сегодня в 13:47
Не бухает. Мужик
LOpp
LOpp
   17 / 712
сегодня в 13:44
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Adepta
       4 / 712
    сегодня в 13:30
    Свиньи не на трубе нефтяной сидят и сосут ее без всякой отдачи?
    Федун сидит на нефтяной трубе, по которой качается народная нефть и кричит: - Моё, частное. Гыгыгы
    isamsn
    isamsn
       140 / 712
    сегодня в 13:29
    Если бы к власти в стране не пришли выходцы и всё не прибрали к своим рукам,был бы Зенит той самой заурядной командой какой был в годы СССР с однократным звёздным всплеском...
    КЭТиК
    КЭТиК
       76 / 712
    сегодня в 13:28
    Так оно и есть.
    311
    311
       60 / 712
    сегодня в 13:20
    Если бы у Спартака тогда были такие же финансовые возможности, как у Зенита времён Морозова, не было бы этого мнимого величия и картонных кубков 90-х!)
    Забаненный Аналитик
    Забаненный Аналитик ответил Adepta
       26 / 712
    сегодня в 13:17
    Свиньи не на трубе нефтяной сидят и сосут ее без всякой отдачи?
    Свиньи сидят, конечно, хотя они оправдываются, что эти деньги уже давно украдены, в начале 90-х, и это уже зашквар).
    swift stream
    swift stream
       45 / 712
    сегодня в 13:15
      Adepta
      Adepta ответил Забаненный Аналитик
         24 / 712
      сегодня в 13:12
      В чем-то можно согласиться со всем, хотя в деталях мэтр не прав. Во-первых, "Зенит" Петржелы был не хуже, да и "Зенит" Адвокаата порой тоже, и держался на своих воспитанниках еще, это потом уже появилось лысое итальянское физручьё... Во-вторых, это совсем не ""Зенит" молодежи", а "Зенит" временщиков, Миллера никак нельзя назвать прогрессивным руководителем при всем желании. В-третьих, "Зенит" к бизнесу никакого отношения не имеет, супер-бизнес-модель - сесть на трубу, построить за счет питерцев один из самых дорогих стадионов в мире и вручить его себе за 1 рубль)) "Ближайшему другу президента подарили дорогую игрушку" - вот как этот бизнес называется.
      Свиньи не на трубе нефтяной сидят и сосут ее без всякой отдачи?
      cska plus
      cska plus
         2 / 712
      сегодня в 13:11
      Ждём когда президент страны скажет мой Зенит, тогда будет ясен чемпион на долгие годы как при Советах КПСС говорил мой спартак.
      STVA 1
      STVA 1
         72 / 712
      сегодня в 13:10
      Зенит Петржелы с Аршавиным был неплох.
      Aniva
      Aniva
         37 / 712
      сегодня в 13:10
      Каждому свое.
      Faustello
      Faustello
         51 / 712
      сегодня в 13:09
      Зенит в футбол не играет, а куёт победы всеми возможными способами.
      Зенит времён Аршавина, Кержа, а ранее Булановой - вот это была классная весёлая команда. Но как только грязные деньги проникли в Зенит, сразу пошли метостазы.
      Забаненный Аналитик
      Забаненный Аналитик
         26 / 712
      сегодня в 13:08
      В чем-то можно согласиться со всем, хотя в деталях мэтр не прав.

      Во-первых, "Зенит" Петржелы был не хуже, да и "Зенит" Адвокаата порой тоже, и держался на своих воспитанниках еще, это потом уже появилось лысое итальянское физручьё...

      Во-вторых, это совсем не ""Зенит" молодежи", а "Зенит" временщиков, Миллера никак нельзя назвать прогрессивным руководителем при всем желании.

      В-третьих, "Зенит" к бизнесу никакого отношения не имеет, супер-бизнес-модель - сесть на трубу, построить за счет питерцев один из самых дорогих стадионов в мире и вручить его себе за 1 рубль))

      "Ближайшему другу президента подарили дорогую игрушку" - вот как этот бизнес называется.
      iri13
      iri13
         152 / 712
      сегодня в 12:54
      А песни пел и при Адвокаате..или это было по просьбе Валентины Ивановны, а не от души..жаль..
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