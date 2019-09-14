Розенбаум: «Мой „Зенит“ закончился с Морозовым и Садыриным»

Заслуженный и народный артист России Александр Розенбаум рассказал о своем отношении к сегодняшнему «Зениту».

Я и сегодня болею за «Зенит», хотя времена изменились и мои ощущения, как болельщика, тоже стали совсем другими. Мой футбол, мой «Зенит» закончился с Морозовым, с Садыриным. А сегодня это «Зенит» молодёжи. Сегодня футбол – это бизнес, только благодаря этому бизнесу и возможно проводить чемпионат Европы в двенадцати странах, а не в одной.