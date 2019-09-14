Розенбаум: «Мой „Зенит“ закончился с Морозовым и Садыриным»

Заслуженный и народный артист России Александр Розенбаум рассказал о своем отношении к сегодняшнему «Зениту».
Я и сегодня болею за «Зенит», хотя времена изменились и мои ощущения, как болельщика, тоже стали совсем другими. Мой футбол, мой «Зенит» закончился с Морозовым, с Садыриным. А сегодня это «Зенит» молодёжи. Сегодня футбол – это бизнес, только благодаря этому бизнесу и возможно проводить чемпионат Европы в двенадцати странах, а не в одной.
Зенит времён Аршавина, Кержа, а ранее Булановой - вот это была классная весёлая команда. Но как только грязные деньги проникли в Зенит, сразу пошли метостазы.
Зенит времён Аршавина, Кержа, а ранее Булановой - вот это была классная весёлая команда. Но как только грязные деньги проникли в Зенит, сразу пошли метостазы.
Во-первых, "Зенит" Петржелы был не хуже, да и "Зенит" Адвокаата порой тоже, и держался на своих воспитанниках еще, это потом уже появилось лысое итальянское физручьё...
Во-вторых, это совсем не ""Зенит" молодежи", а "Зенит" временщиков, Миллера никак нельзя назвать прогрессивным руководителем при всем желании.
В-третьих, "Зенит" к бизнесу никакого отношения не имеет, супер-бизнес-модель - сесть на трубу, построить за счет питерцев один из самых дорогих стадионов в мире и вручить его себе за 1 рубль))
"Ближайшему другу президента подарили дорогую игрушку" - вот как этот бизнес называется.
Во-первых, "Зенит" Петржелы был не хуже, да и "Зенит" Адвокаата порой тоже, и держался на своих воспитанниках еще, это потом уже появилось лысое итальянское физручьё...
Во-вторых, это совсем не ""Зенит" молодежи", а "Зенит" временщиков, Миллера никак нельзя назвать прогрессивным руководителем при всем желании.
В-третьих, "Зенит" к бизнесу никакого отношения не имеет, супер-бизнес-модель - сесть на трубу, построить за счет питерцев один из самых дорогих стадионов в мире и вручить его себе за 1 рубль))
"Ближайшему другу президента подарили дорогую игрушку" - вот как этот бизнес называется.