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РФС вынес вердикт по ситуации на матче «Ростов» - «Спартак»

23 июля 2019, 19:05
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Сегодня в Доме футбола состоялось совещание по ситуации, которая произошла после окончания матча 2-го тура чемпионата России «Ростов» - «Спартак» (2:2). В нём приняли участие представители РФС, МВД, Росгвардии, РПЛ, «Спартака» и «Ростова». 

В ходе совещания все участники высказали свои позиции. Также были продемонстрированы видео с деталями конфликта болельщиков с сотрудниками контрольно-распорядительной службы и правоохранительными органами. Как было установлено, во время матча на гостевой трибуне “Спартака” болельщики использовали три взрывпакета и зажгли один файер, что является нарушением правил поведения зрителей и является угрозой безопасности. Для идентификации и задержания правонарушителей организатором и полицией было принято решение об ограничении выхода болельщиков из подтрибунного помещения. Это спровоцировало давку и недовольство болельщиков, не имевших возможности покинуть стадион. 

РФС убеждён, что ответственность должна быть персонифицированной. Матч — это прежде всего футбольный праздник для зрителей, и недопустимо, чтобы в подобных ситуациях страдали другие болельщики. Порядок выхода со стадиона должен быть комфортным. Нарушители порядка должны быть привлечены к ответственности, но это не должно доставлять неудобство остальным зрителям. 

Ответственность за обеспечение безопасности на матче несёт принимающий клуб. Координационный штаб на каждом матче возглавляет его представитель. Задача штаба — обеспечить безопасность на стадионе и не допускать развития конфликтных ситуаций. Если клуб не может проводить матч на высшем уровне, то он не должен быть допущен до соревнований. В то же время мы призываем правоохранительные органы вести себя с болельщиками, которые не нарушают закона, корректно и уважительно. 

По итогам совещания было принято решение актуализировать статьи регламентов в части обеспечения безопасности с учётом предложений всех заинтересованных сторон. Наша общая цель — не допустить повторения подобных ситуаций в будущем.

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Все комментарии
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил tolctoy
   194 / 808
24 июля в 22:00
Наказать клуб ростов,техническим поражением.
...за неподготовленность к проведению матча....
...за халатность короче....
Морозовский
Морозовский
   4 / 808
23 июля в 23:31
РФС даёт добро лупить спартаковских фулюганов и в дальнейшем.
Союзник противников
Союзник противников
   193 / 808
23 июля в 23:27
Поговорили и разошлись...
roniker_
roniker_ ответил Борис Доенко
   369 / 808
23 июля в 22:48
А они есть? Был на игре, и слышал как сектор в красных футболках скандировал "ЦСКА г...но". Эти люди даже не понимали с кем Спартак играл
roniker_
roniker_ ответил tolctoy
   369 / 808
23 июля в 22:42
До такой стратегии чемпионства даже Федун не додумался, - болельщики Спартака нарушают правила, принимающий клуб наказывается техническим поражением и все, 15 гостевых игр Спартак выиграл))) Одна проблема - дома - то как выигрывать?) может Спартаку все игры в гостях тогда играть?)
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответил VIPded
   264 / 808
23 июля в 22:42
Крайний стал ФК Ростов?
О наказании ФК "Ростов" по итогам совещания - ни слова. Решили, что в качестве наказания достаточно одного Левникова
Чист
Чист ответил Борис Доенко
   653 / 808
23 июля в 22:17
А может не пускать болел Спартака вообще? Чтобы не париться с опознанием!
может вообще без болел проводить игры -просто напросто запретить ити фан общество и люди будут ходить на игры -ну кому то это общество очень нужно - в нужное время выстрелить думаю
kastites
kastites
   143 / 808
23 июля в 22:04
Спартак надо убрать с просторов СССР и всего мира
tolctoy
tolctoy
   301 / 808
23 июля в 21:57
Наказать клуб ростов,техническим поражением.
tolctoy
tolctoy ответил parallels
   301 / 808
23 июля в 21:55
во-первых, стыдно за спартак, во-вторых, здесь явно намекают на fan-id, и что тупые тарасовцы хорошо подлили масла в огонь и теперь эта лажа неизбежна.
А мне стыдно за зенит.Вот стыдно и всё.Больше чем чухонцы масло в огонь ни один клуб на планете земля ещё не подливал.
parallels
parallels
   14 / 808
23 июля в 21:36
во-первых, стыдно за спартак, во-вторых, здесь явно намекают на fan-id, и что тупые тарасовцы хорошо подлили масла в огонь и теперь эта лажа неизбежна.
Faustello
Faustello ответил Leha-ha50
   1 / 808
23 июля в 21:33
Опять одна "вода"?!? Мутко обещал , ни хрена не сделал и опять демагогия. Ох, доиграемся мы, пинанут нас из ЕК , вот тогда пузатые чиновники забегают.
Борис Доенко
Борис Доенко
   304 / 808
23 июля в 20:41
А может не пускать болел Спартака вообще? Чтобы не париться с опознанием!
pomor45
pomor45 ответил AmIIIeR89
   125 / 808
23 июля в 20:29
Хз, в цифровую эпоху, с миллионом камер, не могут выявить нарушителей. Посадить несколько человек за все эти файеры и взрывпакеты, чтоб другим неповадно было. И все, больше нигде не увидим этого позорища
Фанатские организации достоверно знают своих хулиганов, но покрывают их, и должны нести за них ответственность.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   72 / 808
23 июля в 20:27
Вода, вода кругом вода... 😁.
311
311
   38 / 808
23 июля в 20:19
В общем АКАБ, пацаны!)
112910415
112910415
   81 / 808
23 июля в 20:17
жёстко !
принципиально !
это станет уроком ! )
cska1948
cska1948
   47 / 808
23 июля в 19:45
А где вердикт РФС по судье Левникову?
Морозовский
Морозовский
   4 / 808
23 июля в 19:43
Короче: судейская бригада, обслуживающая матч на совещании отсутствовала!
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   104 / 808
23 июля в 19:39
Хз, в цифровую эпоху, с миллионом камер, не могут выявить нарушителей. Посадить несколько человек за все эти файеры и взрывпакеты, чтоб другим неповадно было. И все, больше нигде не увидим этого позорища
VIPded
VIPded
   41 / 808
23 июля в 19:29
Крайний стал ФК Ростов?
Байкал-38
Байкал-38
   12 / 808
23 июля в 19:27
alex074
alex074
   210 / 808
23 июля в 19:23
А если короче, то одни по пи сделки
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 808
23 июля в 19:15
Опять одна "вода"?!? Мутко обещал , ни хрена не сделал и опять демагогия. Ох, доиграемся мы, пинанут нас из ЕК , вот тогда пузатые чиновники забегают.
За адекватность
За адекватность
   97 / 808
23 июля в 19:14
"По итогам совещания было принято решение актуализировать статьи регламентов в части обеспечения безопасности с учётом предложений всех заинтересованных сторон." Короче как говаривал один из наших бывших вождей "расширить и углубить сотрудничество", и на том молодцы.
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 808
23 июля в 19:12
Набор слов
itujan
itujan
   66 / 808
23 июля в 19:08
Собрались, поболтали и разошлись, зарплата идет.
Qwеrty
Qwеrty
   61 / 808
23 июля в 19:08
собрались - попи..дели - разошлись
ДСА
ДСА
   128 / 808
23 июля в 19:06
ОМОН всё равно не прав.
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