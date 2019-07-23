РФС вынес вердикт по ситуации на матче «Ростов» - «Спартак»

Сегодня в Доме футбола состоялось совещание по ситуации, которая произошла после окончания матча 2-го тура чемпионата России «Ростов» - «Спартак» (2:2). В нём приняли участие представители РФС , МВД , Росгвардии, РПЛ , «Спартака» и «Ростова».

В ходе совещания все участники высказали свои позиции. Также были продемонстрированы видео с деталями конфликта болельщиков с сотрудниками контрольно-распорядительной службы и правоохранительными органами. Как было установлено, во время матча на гостевой трибуне “Спартака” болельщики использовали три взрывпакета и зажгли один файер, что является нарушением правил поведения зрителей и является угрозой безопасности. Для идентификации и задержания правонарушителей организатором и полицией было принято решение об ограничении выхода болельщиков из подтрибунного помещения. Это спровоцировало давку и недовольство болельщиков, не имевших возможности покинуть стадион.

РФС убеждён, что ответственность должна быть персонифицированной. Матч — это прежде всего футбольный праздник для зрителей, и недопустимо, чтобы в подобных ситуациях страдали другие болельщики. Порядок выхода со стадиона должен быть комфортным. Нарушители порядка должны быть привлечены к ответственности, но это не должно доставлять неудобство остальным зрителям.

Ответственность за обеспечение безопасности на матче несёт принимающий клуб. Координационный штаб на каждом матче возглавляет его представитель. Задача штаба — обеспечить безопасность на стадионе и не допускать развития конфликтных ситуаций. Если клуб не может проводить матч на высшем уровне, то он не должен быть допущен до соревнований. В то же время мы призываем правоохранительные органы вести себя с болельщиками, которые не нарушают закона, корректно и уважительно.

По итогам совещания было принято решение актуализировать статьи регламентов в части обеспечения безопасности с учётом предложений всех заинтересованных сторон. Наша общая цель — не допустить повторения подобных ситуаций в будущем.