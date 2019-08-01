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В РФС прокомментировали возможный перенос матча «Динамо» - «Спартак»

сегодня, 13:29
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо03.08.2019 в 19:00 Не начался

Пресс-служба РФС прокомментировала информацию о возможном переносе матча 4-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».

Российский футбольный союз не располагает информацией о переносе матча 4-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо». Насколько нам известно, на уровне РПЛ этот вопрос также не обсуждался, и футбольные клубы готовятся к проведению матча в установленные сроки. «Спартак» — «Динамо» — это старейшее отечественное дерби, которого болельщики всегда ожидают с большим интересом. Надеемся увидеть в субботу яркий, захватывающий футбол в исполнении обеих команд.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Юрий Сенатов 1
   152 / 837
сегодня в 14:41
Не располагает... насколько нам известно... Дурдом. Сказали бы просто: "Не переносится" и все болельщикам стало бы понятно. Мутят, мутят воду...
Как в анекдоте ,когда ментяра составляет акт об утонувшем в пруду мужике - "Акт о входе тела в воду и не выходе тела из воды !!!!")))
mihaluch
mihaluch
   88 / 837
сегодня в 13:50
Спартак-Динамо - всегда горячо.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   374 / 837
сегодня в 13:43
Не располагает... насколько нам известно... Дурдом. Сказали бы просто: "Не переносится" и все болельщикам стало бы понятно. Мутят, мутят воду...
cska plus
cska plus
   11 / 837
сегодня в 13:32
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