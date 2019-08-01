В РФС прокомментировали возможный перенос матча «Динамо» - «Спартак»

Пресс-служба РФС прокомментировала информацию о возможном переносе матча 4-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».

Российский футбольный союз не располагает информацией о переносе матча 4-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо». Насколько нам известно, на уровне РПЛ этот вопрос также не обсуждался, и футбольные клубы готовятся к проведению матча в установленные сроки. «Спартак» — «Динамо» — это старейшее отечественное дерби, которого болельщики всегда ожидают с большим интересом. Надеемся увидеть в субботу яркий, захватывающий футбол в исполнении обеих команд.