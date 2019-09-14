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Кононов прокомментировал поражение «Спартака»

вчера, 19:12
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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение московского клуба от «Урала» в рамках 9-го тура РПЛ:

Первый тайм отыграли неплохо, хорошая скорость, темп. Был активный отбор, прессинг. Второй тайм начали неудачно, позволяли сопернику пользоваться пространством. Не удалось сравнять счёт, старались, хотели, но, к сожалению, атаки были не так продуманы, чтобы их завершить. Жиго выдвинулся вперёд, но этого мало.

«Спартак» с учетом этой встречи проиграл уже в третьем матче подряд. Например, в последней официальной игре до этого москвичи уступили «Зениту».

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша ответил Алексей Коротеев
   12 / 763
сегодня в 00:34
Заткни свою пасть ,мямля ! И сваливай !
Да, да, давайте поменяйте еще одного тренера, было 20 при федуне, возьмите 21, уж тогда заиграете. А еще можно вратарей поменять, их тоже много через спартак прошло.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   108 / 763
вчера в 22:49
Заткни свою пасть ,мямля ! И сваливай !
sir_Alex
sir_Alex
   20 / 763
вчера в 22:11
Тупой отмаз.
alexgurzan
alexgurzan ответил Гавроша
   104 / 763
вчера в 22:01
Молодец кононов! Работай еще!
Команды из прошлого фентези нельзя использовать, нужно придумать другое название.
Serg3.12
Serg3.12
   9 / 763
вчера в 21:47
Не пора ли перестать придумывать опрадания крайне странному решению пригласить Кононова тренировать Спартак?
Гавроша
Гавроша
   12 / 763
вчера в 21:43
Молодец кононов! Работай еще!
spartak kursk
spartak kursk
   356 / 763
вчера в 21:19
Чтобы не приходилось сравнивать счёт,нужно уметь сохранять добытое преимущество.....
За матч двойка....
KURUM
KURUM
   136 / 763
вчера в 21:15
Кто еще о этот пиджак ноги не вытер?..
cska1948
cska1948 ответил Михаил Полунин
   62 / 763
вчера в 21:11
Главный тренер - ЖЖЕТ... Состав Спартака НЕОДНОРОДЕН. А как известно - надежность системы определяет самое слабое звено. А у Спартака не звено слабое, а все звенья... Пункт 1. Федун и Кононов всегда правы. Пункт 2. Если Федун и Кононов неправы - смотри пункт 1. Да, складывается впечатление, что спартаковской селекционной службе футбол не нужен: просто куют деньги, не отходя от кассы... Нужны энтузиасты, которые будут работать не столько за зарплату, сколько за идею!!!
Так в СпаМе одни энтузиасты и работают! И идея у них есть - как можно больше урвать у Федуна денег. Один Цорн чего стоит!
RIR68
RIR68 ответил ABir
   99 / 763
вчера в 20:54
Брага - понятно, к Зениту - не восстановились. Но с Уралом-то что это было? Или к Кубку России с КамАЗом готовимся?
единственная возможность выиграть трофей и попасть в еврокубки напрямую.
Трезвый повар
Трезвый повар
   594 / 763
вчера в 20:42
Флегматичный Кононов никогда не признаёт свою вину за поражения
swift stream
swift stream ответил Физручини
   50 / 763
вчера в 20:33
Кононов либо непробиваемо тупой, либо наглый. Я разобраться никак не могу
Не нужно оскорблять великого народного тренера.
Физручини
Физручини
   681 / 763
вчера в 20:25
Кононов либо непробиваемо тупой, либо наглый. Я разобраться никак не могу
Чaки
Чaки
   262 / 763
вчера в 20:25
Всё что отлично получается у Кононова в Спартаке, так это его комментарии после очередного поражения))
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   162 / 763
вчера в 20:19
гнать в зашей еще рано до зимы пускай тренирует еврокубов нет есть чемп и КР там увидим...

Что касется "игры сегодня" - болезнь не лечится. Любой топ клуб забив быстрый гол середняку старается дожимать его, Спартак конона сразу решил что победа и больше игры не было. Урал сегодня хотел победить и победил Спартак 96и пинал
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez ответил Николай к
   41 / 763
вчера в 20:17
Пиджак не виноват, просто спартачок клуб середняк фнл
Николай к
Николай к
   693 / 763
вчера в 20:09
Олег увы но это финиш.
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 763
вчера в 19:48
Держись пиджак всеми силами у свиней. Мы в тебя верим. Гыгыгы
Nikola45
Nikola45 ответил n272nm
   40 / 763
вчера в 19:43
Я считаю, что Кононов дело говорит. Авторитетный, мастеровитый тренер, который ставит качественную игру самобытной команде Спартак Москва. Надо дать ему поработать, пусть тренирует Спартак, как можно дольше, это всем пойдет на пользу :))))
Может перестанут пальцы гнуть! Да не верится! Иначе Тарасовкие перестанут быть Спартаковцами ))
Nikola45
Nikola45 ответил Роман Романов
   40 / 763
вчера в 19:40
физручелло.... с заглавной буквы Ф. Оставайся на года в Спартаке.
Нет лет на 5 ))
Nikola45
Nikola45
   40 / 763
вчера в 19:39
    ДАША Д
    ДАША Д
       117 / 763
    вчера в 19:38
    Пора уходить!
    Союзник противников
    Союзник противников
       7 / 763
    вчера в 19:36
    Молодец! Квалифицированный комментарий хода и итога матча!!!
    Роман Романов
    Роман Романов
       359 / 763
    вчера в 19:34
    физручелло.... с заглавной буквы Ф. Оставайся на года в Спартаке.
    ABir
    ABir
       88 / 763
    вчера в 19:32
    Брага - понятно, к Зениту - не восстановились. Но с Уралом-то что это было? Или к Кубку России с КамАЗом готовимся?
    Михаил Полунин
    Михаил Полунин
       330 / 763
    вчера в 19:31
    Главный тренер - ЖЖЕТ...

    Состав Спартака НЕОДНОРОДЕН. А как известно - надежность системы определяет самое слабое звено. А у Спартака не звено слабое, а все звенья...

    Пункт 1. Федун и Кононов всегда правы.
    Пункт 2. Если Федун и Кононов неправы - смотри пункт 1.

    Да, складывается впечатление, что спартаковской селекционной службе футбол не нужен: просто куют деньги, не отходя от кассы...

    Нужны энтузиасты, которые будут работать не столько за зарплату, сколько за идею!!!
    Adepta
    Adepta
       27 / 763
    вчера в 19:29
      Не_По_Сеньке_Шапка
      Не_По_Сеньке_Шапка
         33 / 763
      вчера в 19:26
      эти конвульсии, потуги просто надоели!
      нет игры совершено в защите, два гола от шмелей, это привоз!
      скоро год у руля Кононов , а самое главное- так он не понял, это дырявая защита!
      Evilhuman
      Evilhuman
         13 / 763
      вчера в 19:26
      Ой как мне нравятся вью пиджака, как под копирку, записал бы уже на диктофон и не ходил на пресс конференции, лучший тренер для мясных
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         10 / 763
      вчера в 19:25
      Он уже третье поражение подряд комментирует....
      Не пора ли обзавестись тренером который будет победы комментировать....
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