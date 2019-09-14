Кононов прокомментировал поражение «Спартака»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал поражение московского клуба от «Урала» в рамках 9-го тура РПЛ :

Первый тайм отыграли неплохо, хорошая скорость, темп. Был активный отбор, прессинг. Второй тайм начали неудачно, позволяли сопернику пользоваться пространством. Не удалось сравнять счёт, старались, хотели, но, к сожалению, атаки были не так продуманы, чтобы их завершить. Жиго выдвинулся вперёд, но этого мало.