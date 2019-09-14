Кононов прокомментировал поражение «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение московского клуба от «Урала» в рамках 9-го тура РПЛ:
Первый тайм отыграли неплохо, хорошая скорость, темп. Был активный отбор, прессинг. Второй тайм начали неудачно, позволяли сопернику пользоваться пространством. Не удалось сравнять счёт, старались, хотели, но, к сожалению, атаки были не так продуманы, чтобы их завершить. Жиго выдвинулся вперёд, но этого мало.
«Спартак» с учетом этой встречи проиграл уже в третьем матче подряд. Например, в последней официальной игре до этого москвичи уступили «Зениту».
За матч двойка....
За матч двойка....
Что касется "игры сегодня" - болезнь не лечится. Любой топ клуб забив быстрый гол середняку старается дожимать его, Спартак конона сразу решил что победа и больше игры не было. Урал сегодня хотел победить и победил Спартак 96и пинал
Что касется "игры сегодня" - болезнь не лечится. Любой топ клуб забив быстрый гол середняку старается дожимать его, Спартак конона сразу решил что победа и больше игры не было. Урал сегодня хотел победить и победил Спартак 96и пинал
Состав Спартака НЕОДНОРОДЕН. А как известно - надежность системы определяет самое слабое звено. А у Спартака не звено слабое, а все звенья...
Пункт 1. Федун и Кононов всегда правы.
Пункт 2. Если Федун и Кононов неправы - смотри пункт 1.
Да, складывается впечатление, что спартаковской селекционной службе футбол не нужен: просто куют деньги, не отходя от кассы...
Нужны энтузиасты, которые будут работать не столько за зарплату, сколько за идею!!!
Состав Спартака НЕОДНОРОДЕН. А как известно - надежность системы определяет самое слабое звено. А у Спартака не звено слабое, а все звенья...
Пункт 1. Федун и Кононов всегда правы.
Пункт 2. Если Федун и Кононов неправы - смотри пункт 1.
Да, складывается впечатление, что спартаковской селекционной службе футбол не нужен: просто куют деньги, не отходя от кассы...
Нужны энтузиасты, которые будут работать не столько за зарплату, сколько за идею!!!
нет игры совершено в защите, два гола от шмелей, это привоз!
скоро год у руля Кононов , а самое главное- так он не понял, это дырявая защита!
нет игры совершено в защите, два гола от шмелей, это привоз!
скоро год у руля Кононов , а самое главное- так он не понял, это дырявая защита!
Не пора ли обзавестись тренером который будет победы комментировать....
Не пора ли обзавестись тренером который будет победы комментировать....