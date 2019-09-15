Ничья в главном матче уик-энда. Итоги 4-го тура Бундеслиги

Завершились матчи 4-го тура Бундеслиги. «Лейпциг» и «Бавария» разошлись миром в субботней встрече.
«Фортуна» - «Вольфсбург» 1:1
Голы: Гиссельман 16 - Вегхорст 29
«Унион» - «Вердер» 1:2
Голы: Андерссон 14 (пенальти) - Классен 5 (пенальти), Фуллкруг 55
«Майнц» - «Герта» 2:1
Голы: Куайсон 40, Сен-Жюст 88 - Груич 83
«Кельн» - «Боруссия» М 0:1
Гол: Плеа 14
«Боруссия» Д - «Байер» 4:0
Голы: Алькасер 28, Ройс 50, Геррейру 83, Ройс 90
«Аугсбург» - «Айнтрахт» 2:1
Голы: Рихтер 35, Нидерлерхнер 43 - Пасиенсия 73
«РБ Лейпциг» - «Бавария» 1:1
Голы: Форсберг 45+3 (пенальти) - Левандовски 3
«Хоффенхайм» - «Фрайбург» 0:3
Голы: Гюнтер 11, Хаберер 38, Петерсен 59
«Падерборн» - «Шальке» 1:5
Голы: Оливейра-Соуза 8 - Сане 33, Сердар 49, Харит 71, Кутуджу 83, Харит 85