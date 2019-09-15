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Ничья в главном матче уик-энда. Итоги 4-го тура Бундеслиги

сегодня, 20:52

Завершились матчи 4-го тура Бундеслиги. «Лейпциг» и «Бавария» разошлись миром в субботней встрече.

«Фортуна» - «Вольфсбург» 1:1
Голы: Гиссельман 16 - Вегхорст 29

«Унион» - «Вердер» 1:2
Голы: Андерссон 14 (пенальти) - Классен 5 (пенальти), Фуллкруг 55

«Майнц» - «Герта» 2:1
Голы: Куайсон 40, Сен-Жюст 88 - Груич 83

«Кельн» - «Боруссия» М 0:1
Гол: Плеа 14

«Боруссия» Д - «Байер» 4:0
Голы: Алькасер 28, Ройс 50, Геррейру 83, Ройс 90

«Аугсбург» - «Айнтрахт» 2:1
Голы: Рихтер 35, Нидерлерхнер 43 - Пасиенсия 73

«РБ Лейпциг» - «Бавария» 1:1
Голы: Форсберг 45+3 (пенальти) - Левандовски 3

«Хоффенхайм» - «Фрайбург» 0:3
Голы: Гюнтер 11, Хаберер 38, Петерсен 59

«Падерборн» - «Шальке» 1:5
Голы: Оливейра-Соуза 8 - Сане 33, Сердар 49, Харит 71, Кутуджу 83, Харит 85

 

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Дoктор
Дoктор
сегодня в 22:22
У "Аугсбурга" Нидерлерхнер забил!!! Срочно его в "Зенит" к Геннадию Орлову... И из группы ЛЧ спокойно выходить-ибо "нидерлерхнер" тут...
cska plus
cska plus
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сегодня в 21:26
Гости побеждали.
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