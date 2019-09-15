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«Севилья» с минимальным счетом переиграла «Алавес»

сегодня, 16:53
АлавесЛоготип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)0 : 1Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Севилья» переиграла «Алавес» в матче 4-го тура Ла Лиги. 

Витория-Гастейс, стадион «Мендисорроса»

«Алавес» - «Севилья» - 0:1 (0:1)
Гол: Хордан 37

«Алавес»: Пачеко, Падилья, Лагуардия, Эли, Дуарте, Видаль, Понс Риера (Берк 46), Пина, Вакасо, Хоселу, Лукас (Ману Гарсия 60)
Главный тренер: Гаритано Асьер.

«Севилья»: Вацлик, Навас, Диего, Карришу, Регилон, Эвер Банега, Фернандо, Хордан (Гудель 67), Окампос, де Йонг (Чичарито 70), Торрес (Васкес 78)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.

Предупреждения: Берк 47, Карришу 58, Регилон 75, Дуарте 77, Гудель 90, Вакасо 90+2, Падилья 90+2, Диего 90+2, Окампос 90+2

В другом матче тура «Эспаньол» обыграл «Эйбар».

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