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СПАЛ вырвал победу в матче против «Лацио»

сегодня, 18:00
СПАЛЛоготип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)2 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

СПАЛ обыграл «Лацио» в матче 3-го тура итальянской Серии А.

Феррара, стадион Паоло Мацца 

СПАЛ - «Лацио» 2:1 (0:1)
Голы: Петанья 63, Куртич 90+2 - Иммобиле 17 (пенальти)

СПАЛ: Бериша, Ранхель Ционек, Викари, Томович (Фелипе 80), Д'Алессандро (Сала 73), Мурджа, Миссироли, Куртич, Реца (Эспето 62), Петанья, Ди Франческо.
Главный тренер: Семпличи Леонардо.

«Лацио»: Стракоша, Патрик (Вавро 48), Ачерби, Раду, Лаццари, Пароло, Лейва (Милинкович-Савич 68), Альберто, Лулич, Кайседо (Корреа 68), Иммобиле.
Главный тренер: Индзаги Симоне.

Предупреждения: Томович 16, Патрик 26, Миссироли 51, Эспето 64, Раду 79, Фелипе 85, Ачерби 89, Ди Франческо 90+6

В предыдущем туре «Лацио» сыграл вничью в дерби против «Ромы».

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Все комментарии
Reneg
Reneg
сегодня в 19:35
СПАЛ на классе
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   237 / 798
сегодня в 19:16
Поздравляю СПАЛ с победой
ДАША Д
ДАША Д
   133 / 798
сегодня в 18:45
Лацио ни на что не претендует
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Тео Джонс
   77 / 798
сегодня в 18:26
Похоже Лацио опять мимо ЛЧ пролетает)
А что толку, что там Барселонаа играет? Всё равно позор 4:0 в плейоф, аха-ха)
Тео Джонс
Тео Джонс
   169 / 798
сегодня в 18:13
Похоже Лацио опять мимо ЛЧ пролетает)
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