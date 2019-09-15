СПАЛ вырвал победу в матче против «Лацио»

СПАЛ обыграл «Лацио» в матче 3-го тура итальянской Серии А.
Феррара, стадион Паоло Мацца
СПАЛ - «Лацио» 2:1 (0:1)
Голы: Петанья 63, Куртич 90+2 - Иммобиле 17 (пенальти)
СПАЛ: Бериша, Ранхель Ционек, Викари, Томович (Фелипе 80), Д'Алессандро (Сала 73), Мурджа, Миссироли, Куртич, Реца (Эспето 62), Петанья, Ди Франческо.
Главный тренер: Семпличи Леонардо.
«Лацио»: Стракоша, Патрик (Вавро 48), Ачерби, Раду, Лаццари, Пароло, Лейва (Милинкович-Савич 68), Альберто, Лулич, Кайседо (Корреа 68), Иммобиле.
Главный тренер: Индзаги Симоне.
Предупреждения: Томович 16, Патрик 26, Миссироли 51, Эспето 64, Раду 79, Фелипе 85, Ачерби 89, Ди Франческо 90+6
В предыдущем туре «Лацио» сыграл вничью в дерби против «Ромы».