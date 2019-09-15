«Торпедо» и «Химки» остались лидерами и другие результаты 13-го тура ФНЛ

Завершились матчи 13-го тура ФНЛ. «Торпедо» обыграло вторую команду «Краснодара», а «Химки» - «Чайку».
«Торпедо» - «Краснодар-2» 2:1
Голы: Сергеев 41, Лебеденко 49 - Онугха 76
«Химки» - «Чайка» 1:0
Гол: Полярус 30
«Авангард» - «Мордовия» 2:2
Голы: Гоцук 19, Минаев 77 - Поярков 32, Буранов 85 (пенальти)
«Ротор» - «Факел» - 2:0
Голы: Ненахов 71, Байриев 75
«Нефтехимик» - «Шинник» 2:2
Голы: Хубаев 59, Мичуренков 90+2 - Самодин 52, Эктов 69
«Текстильщик» - СКА 3:1
Голы: Мухаметзянов 33, Горюшкин 71, Сидоров 76 - Кузьмичев 74
«Томь» - «Спартак-2» 2:2
Голы: Житнев 48, Киреенко 62 - Данилин 15, Глушенков 70
«Енисей» - «Балтика» 2:2
Голы: Плопа 36 (автогол), Делькин 50 - Наилсон 52, Маркин 90+2
«Луч» - «Нижний Новгород» 0:0
«Армавир» - «Чертаново» 1:1
Голы: Калмыков 33 - Сарвели 68