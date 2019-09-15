ГлавнаяНовости

ЦСКА в концовке матча вырвал победу над «Тамбовом»

сегодня, 18:24
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЦСКА одержал победу над «Тамбовом» в матче 9-го тура чемпионата России.

ЦСКА (19 очков) располагается на втором месте, «Тамбов» (5 очков) - последний.

Саранск, стадион Мордовия Арена

«Тамбов» - ЦСКА 0:2 (0:0)
Голы: Бистрович 84, Магнуссон 90+4

Нереализованный пенальти: - Чалов 66

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Грицаенко, Осипенко, Таказов, Чуперка, Рыбин, Тетрашвили, Аппаев (Хосонов 82), Мелкадзе, Костюков (Карасев 78)
Главный тренер: Григорян Александр.

ЦСКА: Акинфеев, Кучаев (Лукас Сантос 79), Магнуссон, Дивеев, Гогуа Коуаме (Шарлия 48), Марио Фернандес, Обляков, Ахметов (Бистрович 84), Нисимура, Чалов, Влашич
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

Предупреждения: Гогуа Коуаме 19, Обляков 44, Чуперка 72, Магнуссон 90

Удаление: Чуперка 72

Судья: Вилков Михаил.

Ранее «Оренбург» одержал победу над «Рубином».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Марадона проиграл в дебютном матче
Сегодня, 22:01 Комментарии3
«Рома» обыграла «Сассуоло»
Сегодня, 21:01 ВидеоКомментарии10
«Краснодар» отправил четыре мяча в ворота «Крыльев Советов»
Сегодня, 21:00 Комментарии55
Ничья в главном матче уик-энда. Итоги 4-го тура Бундеслиги
Сегодня, 20:52 Комментарии2
«Арсенал» не смог удержать победу в матче против «Уотфорда»
Сегодня, 20:24 Комментарии44
«Торпедо» и «Химки» остались лидерами и другие результаты 13-го тура ФНЛ
Сегодня, 19:29 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
   107 / 798
сегодня в 22:51
Собаки лают, караван идет.
Nick Ch
Nick Ch
   512 / 798
сегодня в 22:26
Левый пеналь, такая же карточка - Гинер молодец. В Европе без судейской помощи почётное 4е место.
Винсент Вега
Винсент Вега
   783 / 798
сегодня в 22:23
Армейцев с победой!!!
oFANATo
oFANATo
   107 / 798
сегодня в 22:21
Браво армейцы, дожали в концовке неуступчивый Тамбов. Взяли важные три очка, бомжи не оторвались. Пускай пока порадуются второму месту в таблице.
oFANATo
oFANATo ответил Ангел неБесГрешен
   107 / 798
сегодня в 22:19
Федун был прав. Тухленькая победа бомжей с двумя нарисованными пенальти от судейки.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Ангел неБесГрешен
   15 / 798
сегодня в 22:11
В еврокубках бессилен, озаботься такой же статистикой судейства Вилковым москвичей. Уверен, будет примерно так же.
Кста, в этом году он наших не судил, да?
Винсент Вега
Винсент Вега
   783 / 798
сегодня в 21:49
    VIPded
    VIPded
       46 / 798
    сегодня в 21:17
    Ну очень уж долго возились... С победой, армейцы!
    d_fincher
    d_fincher
       74 / 798
    сегодня в 21:04
    Хм. Круто. Зенит победил благодаря пенальти, ЦСКА - благодаря удалению. Мощно, ребята. Поспорьте теперь с фактами.
    Князь опять вернулся
    Князь опять вернулся
       24 / 798
    сегодня в 20:45
    Миша Вилков элитный шахматист, даже не заставил выбирать между удалением и пенкой. Аха-ха)
    ГроССмейстер ))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       15 / 798
    сегодня в 20:41
    Судейская победа.
    Тухленькая, как сказал бы Федун...
    Леон Бугаев
    Леон Бугаев
       41 / 798
    сегодня в 20:36
    Хорошо, что не забили пенальти. Так то левый был.
    Гавроша
    Гавроша
       12 / 798
    сегодня в 20:32
    Плотно в таблице.
    Absinthe2
    Absinthe2 ответил boniel3
       75 / 798
    сегодня в 20:28
    Пока ЦСКА не выгонит Кучаева,Облякова,Ахметова,Чалова,уровень игры которых не выше ФНЛ,то команда и дальше будет так позорно выглядеть,как сегодня.Смотреть на этих недоучек было мучительно.Ну все плохо!А,когда Чалов не забил пенальти,стало совсем ясно,что тренер далек от создания боевой команды.Почему не выпускал Сантоса?Стоило бразильцу появиться стала совсем другая игра.Зачем держал бездарного Кучаева?И нет центра поля,длинные пасы через все поле ни разу не обострили игру в нападении.Хотя в итоге получили три очка,но с другими этот номер не пройдет!
    Кони уже настолько привыкли минусовать, что стали уже друг друга дизлайкать)))
    Absinthe2
    Absinthe2
       75 / 798
    сегодня в 20:26
    Почему это Цска вырвал победу? Ее вырвал Вилков. Дядька старается, пашет, а пишут про Цска)
    starche
    starche
       151 / 798
    сегодня в 20:26
    Судьи продолжают решать исходы матчей.
    В еврокубках бессилен
    В еврокубках бессилен ответил Ваня лучший
       48 / 798
    сегодня в 20:23
    Я не уверен, что там реальный вариант был. А с другой стороны посмотри на спартаковский шлак. Тиль 15 млн, Ларссон 10,Понсе 5. А толку то. Балласт
    Свиньям все скидывают раза в четыре дороже.
    Славия так вообще красавцы, взяли лавочника Кралю за 900 тыс, а Федуну за 12 лямов скинули.
    nikot
    nikot
       288 / 798
    сегодня в 20:20
    Вилков,родственник Гинера!
    alex074
    alex074
       82 / 798
    сегодня в 20:17
    Всех армейцев и болельщиков и команду с вымученной победой... Чалов действительно распиаренный недоросль...
    Зейский
    Зейский
       487 / 798
    сегодня в 20:15
    Говорили, говорили о судействе, только языки почесали.
    tolctoy
    tolctoy
       102 / 798
    сегодня в 20:15
    Что за славный игрок михаил вилков.Мечта 75ра.
    tolctoy
    tolctoy
       102 / 798
    сегодня в 20:12
    Срочно брать коням вилкова в команду.И пускай он судит коней каждый матч.К концу чемпионата болельщики коней признают вилкова лучшим игроком команды по итогам чемпионата.
    tolctoy
    tolctoy
       102 / 798
    сегодня в 20:07
    Лучший игрок матча - михаил вилков.Поставленный свисток с двух губ.Если бы не он,было бы жаль потраченного времени на просмотр матча.
    andrefino13
    andrefino13 ответил boniel3
       215 / 798
    сегодня в 20:05
    Чудные вы. Цска на втором месте, играя мододежкой, Сопляковыми, как тут один выражается.))) Карпин в своё время под такой же раздачей был, боролся за первое место, приходил вторым, Спартаку такое сейчас в розовых снах снится, а Ростову в реальных.
    papic337
    papic337
       207 / 798
    сегодня в 20:05
    Победа имени Вилкова.
    tolctoy
    tolctoy
       102 / 798
    сегодня в 20:03
    Одной левой,не выпуская свисток изо рта,михаил вилков нанёс поражение фк Тамбов.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Leha-ha50
       51 / 798
    сегодня в 20:02
    Я не уверен, что там реальный вариант был. А с другой стороны посмотри на спартаковский шлак. Тиль 15 млн, Ларссон 10,Понсе 5. А толку то. Балласт
    andrefino13
    andrefino13 ответил Jeck Denielse
       215 / 798
    сегодня в 19:58
    Дай бог.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил NAZAR 007
       51 / 798
    сегодня в 19:58
    Оба скорее перспективные, у них все впереди. По амплуа разные. Оба не стабильные. Через пару лет сказать можно точнее. А вопрос надо поставить так. Кто по классу выше из них. Пока ответа нет
    Sergey Z
    Sergey Z
       190 / 798
    сегодня в 19:53
    Армейцев с победой!!!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100