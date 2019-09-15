ЦСКА в концовке матча вырвал победу над «Тамбовом»

ЦСКА одержал победу над «Тамбовом» в матче 9-го тура чемпионата России.
ЦСКА (19 очков) располагается на втором месте, «Тамбов» (5 очков) - последний.
Саранск, стадион Мордовия Арена
«Тамбов» - ЦСКА 0:2 (0:0)
Голы: Бистрович 84, Магнуссон 90+4
Нереализованный пенальти: - Чалов 66
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Грицаенко, Осипенко, Таказов, Чуперка, Рыбин, Тетрашвили, Аппаев (Хосонов 82), Мелкадзе, Костюков (Карасев 78)
Главный тренер: Григорян Александр.
ЦСКА: Акинфеев, Кучаев (Лукас Сантос 79), Магнуссон, Дивеев, Гогуа Коуаме (Шарлия 48), Марио Фернандес, Обляков, Ахметов (Бистрович 84), Нисимура, Чалов, Влашич
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
Предупреждения: Гогуа Коуаме 19, Обляков 44, Чуперка 72, Магнуссон 90
Удаление: Чуперка 72
Судья: Вилков Михаил.
Ранее «Оренбург» одержал победу над «Рубином».
Кста, в этом году он наших не судил, да?
Кста, в этом году он наших не судил, да?
ГроССмейстер ))
ГроССмейстер ))
Тухленькая, как сказал бы Федун...
Тухленькая, как сказал бы Федун...
Славия так вообще красавцы, взяли лавочника Кралю за 900 тыс, а Федуну за 12 лямов скинули.
Славия так вообще красавцы, взяли лавочника Кралю за 900 тыс, а Федуну за 12 лямов скинули.