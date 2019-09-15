Кулишев принес победу «Оренбургу» над «Рубином»

сегодня, 15:55

«Оренбург» переиграл «Рубин» в матче 9-го тура РПЛ .

После этого матча «Оренбург» занимает 12-ю строчку в таблице (8 очков), а «Рубин» - 9-ю (10 очков).

Ростоши, стадион «Газовик»

«Оренбург» - «Рубин» - 2:1 (0:0)

Голы: Рикарду Алвеш 49, Кулишев 89 (пенальти) - Башкиров 53

«Оренбург»: Климович, Сиваков, Радакович, Аюпов, Козлов, Терехов, Мишкич, Рикарду Алвеш (Галаджан 83), Зотов, Деспотович (Кулишев 86), Шкофлек (Фамейе 66)

Главный тренер: Федотов Владимир В.

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Плиев, Степанов, Коновалов, Башкиров (Кварацхелия 80), Могилевец, Ташаев, Зуев, Марков (Кьяртанссон 73)

Главный тренер: Докампо Эдуардо.

Предупреждения: Шкофлек 13, Башкиров 54, Степанов 59, Аюпов 77, Уремович 88, Плиев 90+1

Судья: Лапочкин Сергей.

В другом матче тура «Спартак» на своем поле уступил екатеринбургскому «Уралу» со счетом 1:2.