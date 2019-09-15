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Кулишев принес победу «Оренбургу» над «Рубином»

сегодня, 15:55
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Оренбург» переиграл «Рубин» в матче 9-го тура РПЛ.

После этого матча «Оренбург» занимает 12-ю строчку в таблице (8 очков), а «Рубин» - 9-ю (10 очков).

Ростоши, стадион «Газовик»

«Оренбург» - «Рубин» - 2:1 (0:0)
Голы: Рикарду Алвеш 49, Кулишев 89 (пенальти) - Башкиров 53

«Оренбург»: Климович, Сиваков, Радакович, Аюпов, Козлов, Терехов, Мишкич, Рикарду Алвеш (Галаджан 83), Зотов, Деспотович (Кулишев 86), Шкофлек (Фамейе 66)
Главный тренер: Федотов Владимир В.

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Плиев, Степанов, Коновалов, Башкиров (Кварацхелия 80), Могилевец, Ташаев, Зуев, Марков (Кьяртанссон 73)
Главный тренер: Докампо Эдуардо.

Предупреждения: Шкофлек 13, Башкиров 54, Степанов 59, Аюпов 77, Уремович 88, Плиев 90+1

Судья: Лапочкин Сергей.

В другом матче тура «Спартак» на своем поле уступил екатеринбургскому «Уралу» со счетом 1:2.

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 17:13
Вот и кончился ваш супер-дупер Рубин!
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 780
сегодня в 17:12
Я так и думал!!!
Sergey Z
Sergey Z
   230 / 780
сегодня в 16:46
Оренбург - молодцы!!! С победой!!!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   626 / 780
сегодня в 16:42
судья принес победу Оренбургу))
Zenit_84
Zenit_84
   130 / 780
сегодня в 16:40
Поздравляю Оренбург
Boxert
Boxert
   136 / 780
сегодня в 16:30
Оренбург с комфортной победой!
Faustello
Faustello
   11 / 780
сегодня в 16:29
Второй подряд странный пеналь Пуховикам отписали.
Т34
Т34
   60 / 780
сегодня в 16:24
Газпром - мечты сбываются
cska plus
cska plus
   2 / 780
сегодня в 16:21
Игра была равная но пуховикам повезло.
EAGinLE
EAGinLE
   24 / 780
сегодня в 16:16
С победой
nikoladolgov
nikoladolgov
   222 / 780
сегодня в 16:14
Казань - пердив !
Jake Sully
Jake Sully
   73 / 780
сегодня в 16:14
пердивный Рубин недалеко ушел от пердивного спартака...

p.s. Оренбург с победой!
SonCavani
SonCavani
   606 / 780
сегодня в 16:13
Возможно споткнулся "Рубин", а возможно "Оренбург" достойно выиграл. Матч не смотрел, взрывал петарды.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   42 / 780
сегодня в 16:12
Такими темпами Рубину до ФНЛ рукой подать.
minai
minai
   249 / 780
сегодня в 16:12
Ну вот и хорошо.
Гвинея
Гвинея
   226 / 780
сегодня в 16:11
Газпром сила, Зенит чемпион, Оренбург не вылетит, всё сделаем ради успеха сине бело голубых.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   16 / 780
сегодня в 16:05
Шаронов скоро будет мотивационные речи в ФНЛ зачитывать.
2008 год
2008 год
   300 / 780
сегодня в 16:04
Оренбург с победой над пердивным рубином.
Akvarel
Akvarel
   267 / 780
сегодня в 16:03
Сейчас свиные будут орать о спортивной справедливости, получив на старте сезона семь очков от судей в подарок.
волгoдoн
волгoдoн
   105 / 780
сегодня в 16:01
Лапочкин принес Оренбургу победу,если точнее
Пепс
Пепс
   325 / 780
сегодня в 15:59
Чувак вышел на замену нырнуть в штрафную ))))) получилось ))))) Федотов угадал с заменой ))))) Судья супер , Газпром рулит ееееее .....
particular
particular
   19 / 780
сегодня в 15:58
Поставленный пеналь принёс не победу, а понимание отсутствия спортивной справедливости...
Лиговский
Лиговский
   185 / 780
сегодня в 15:58
Оренбург сильнее, потому и победил.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   16 / 780
сегодня в 15:58
Федотов, конечно, топ тренер. Не действуй у нас Семак столь уверенно, хотел бы что бы Зенит возглавил этот специалист.
beefs
beefs
   137 / 780
сегодня в 15:57
я так и предсказывал...
NbKA555
NbKA555
   624 / 780
сегодня в 15:57
Принесу епт
Союзник противников
Союзник противников
   5 / 780
сегодня в 15:57
Всё угадываю,кроме матчей "Спартака"...Больше на его победу не ставлю.
ДСА
ДСА
   126 / 780
сегодня в 15:57
Из равных победил более удачливый.
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