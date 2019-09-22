Смолов: «Был уверен, что забью пенальти»

Форвард «Локомотива» прокомментировал победу «железнодорожников» над «Оренбургом».

Очень важные три очка, потому что «Ростов» вчера проиграл. Получается, это наш прямой конкурент непосредственно, и очень важно было сегодня победить.



На удар с пенальти решился сам. Думал на самом деле о том, что может быть пенальти. Была уверенность, что я его реализую. В общем, так и произошло.