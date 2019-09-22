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Смолов: «Был уверен, что забью пенальти»

вчера, 21:52
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Форвард «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал победу «железнодорожников» над «Оренбургом».

Очень важные три очка, потому что «Ростов» вчера проиграл. Получается, это наш прямой конкурент непосредственно, и очень важно было сегодня победить. 

На удар с пенальти решился сам. Думал на самом деле о том, что может быть пенальти. Была уверенность, что я его реализую. В общем, так и произошло. 


 

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   252 / 985
сегодня в 04:13
В этот раз повезло.
Binger
Binger
   39 / 985
сегодня в 03:47
Мастер по пенальти известный.
ЮЗИК
ЮЗИК
   304 / 985
сегодня в 02:43
После хорватов, такой уверенности нет
Akatsuki72
Akatsuki72 ответил karnager
   313 / 985
сегодня в 01:13
Футболисты России считают сколько пенальти забили в своей карьере, футболисты других стран мира - сколько не забили с пенальти. Вот и вся разница наших футболеров от всех остальных
Ну и правильно, ведь считают то, что происходит реже, ибо проще запомнить)
mihaluch
mihaluch
   111 / 985
сегодня в 01:03
Смолов забил пенальти - великое достижение.
YES_Yes_YES
YES_Yes_YES
   781 / 985
сегодня в 00:12
У Смолова праздник, пенальти забил.
mihaluch
mihaluch
   111 / 985
сегодня в 00:04
Смолов забил пенальти - великое достижение.
mihaluch
mihaluch
   111 / 985
сегодня в 00:02
Смолов забил пенальти - великое достижение.
karnager
karnager
   386 / 985
вчера в 23:54
Футболисты России считают сколько пенальти забили в своей карьере, футболисты других стран мира - сколько не забили с пенальти. Вот и вся разница наших футболеров от всех остальных
cska plus
cska plus
   11 / 985
вчера в 22:01
Миллиметров не хватило вратарю, чтобы отбить.
рус фан
рус фан
   264 / 985
вчера в 22:00
Лучше бы Федя на ЧМ забил пенальти, а не в матче с Оренбургом, вот это очевидно.
minai
minai
   54 / 985
вчера в 21:54
О-о, это действительно невероятное событие !
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