Смолов: «Был уверен, что забью пенальти»

Форвард «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал победу «железнодорожников» над «Оренбургом».
Очень важные три очка, потому что «Ростов» вчера проиграл. Получается, это наш прямой конкурент непосредственно, и очень важно было сегодня победить.
На удар с пенальти решился сам. Думал на самом деле о том, что может быть пенальти. Была уверенность, что я его реализую. В общем, так и произошло.
Фёдор Смолов рассказал о важности матча #ОренбургЛоко и о забитом пенальти ⚽ pic.twitter.com/qHREzZr68D— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 22 сентября 2019 г.