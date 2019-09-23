Вертонген: «VAR превратил футбол в другую игру»

Защитник «Тоттенхэма» прокомментировал поражение в матче 6-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (1:2).

Было сложно. Мне казалось, что у нас всё хорошо складывается, мы думали, что побеждаем 2:0. Мы хорошо защищались, хотя и не создали много моментов, но игра складывалась комфортно.