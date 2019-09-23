ГлавнаяНовости

Вертонген: «VAR превратил футбол в другую игру»

сегодня, 12:39
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген прокомментировал поражение в матче 6-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (1:2).

Было сложно. Мне казалось, что у нас всё хорошо складывается, мы думали, что побеждаем 2:0. Мы хорошо защищались, хотя и не создали много моментов, но игра складывалась комфортно.

Очевидно, что нужно доверять VAR. Система позволяет принимать правильные решения. В первом тайме VAR помог нам. Но футбол превращается в другую игру, понимаете. Он лишается чего-то. Это к лучшему, но футбол изменился. На просмотр уходит много времени.

Напомним, VAR отменил гол защитника лондонцев Сержа Орье при счете 1:0, а спустя несколько минут «Лестер» сравнял счет.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Вратарь Уотфорда: «Был счастлив, что ушел на перерыв при 5:0»
Сегодня, 16:54 Комментарии5
Рамос: «Мы с Зиданом, успокойтесь и дайте людям работать»
Сегодня, 13:37 Комментарии5
Ройс - журналисту: «Не говорите про это дер**о сейчас»
Сегодня, 11:21 Комментарии9
Тухель: «На Неймара можно положиться»
Сегодня, 10:44 Комментарии1
Милевский: «Вышел бы на 20 минут в сборной»
Сегодня, 10:14 Комментарии5
Рой Кин: «Шокирован тем, насколько плохо играл МЮ»
Сегодня, 10:00 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   13 / 992
сегодня в 16:10
ВАРеву быть,ибо доходность компаний(производителей,перкупщиков,установщиков и "учителей") ,в которые входят "свои люди" руководителей футбола,резко возросла.
Хобот
Хобот
сегодня в 14:06
Я за ВАР, но может ввести какое-то ограниченное кол-во просмотров, чтобы исключить только такие моменты, как незасчитанный гол Лэмпарда на ЧМ
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   489 / 992
сегодня в 12:53
Вчера смотрел матч армейцев с "Краснодаром" - ну уж слишком много остановок, чуть ли не каждые пять минут. Причем мне показалось, что Безбородов прибегал к видеоповторам даже там, где они не требовались. Или действительно показалось?
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   4 / 992
сегодня в 12:53
ВАР был хорошей задумкой, но превратился в кабинетный инструмент-то на очевидные вещи глаща закрывают, то под микроскопом выискивают нарушение и помогают власть имущим.(
главный сектант туринско-мадридских балерин
главный сектант туринско-мадридских балерин
   98 / 992
сегодня в 12:53
зато кабинетным товарищам приходится туго) столько кубков уходит мимо них)))
sihafazatron
sihafazatron
   15 / 992
сегодня в 12:41
не вам жаловаться на вар!)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100