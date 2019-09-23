Тухель: «На Неймара можно положиться»

Главный тренер ПСЖ прокомментировал выступление форварда команды Неймара в матче с «Лионом» (1:0).

Неймар на сто процентов с нами. Он на сто процентов в команде, смеётся, шутит, на него можно положиться.

Он с нами, со своими одноклубниками. Абсолютно нормальная ситуация.

Неймар провёл лишь третий матч за четыре месяца. Он станет сильнее физически, игровая практика ему поможет. Неймар способен решать эпизоды.