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Тухель: «На Неймара можно положиться»

сегодня, 10:44
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион0 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал выступление форварда команды Неймара в матче с «Лионом» (1:0).

Неймар на сто процентов с нами. Он на сто процентов в команде, смеётся, шутит, на него можно положиться.

Он с нами, со своими одноклубниками. Абсолютно нормальная ситуация.

Неймар провёл лишь третий матч за четыре месяца. Он станет сильнее физически, игровая практика ему поможет. Неймар способен решать эпизоды.

Ранее в СМИ была информация о том, что Тухель может покинуть ПСЖ.

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