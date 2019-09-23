Тухель: «На Неймара можно положиться»

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал выступление форварда команды Неймара в матче с «Лионом» (1:0).
Неймар на сто процентов с нами. Он на сто процентов в команде, смеётся, шутит, на него можно положиться.
Он с нами, со своими одноклубниками. Абсолютно нормальная ситуация.
Неймар провёл лишь третий матч за четыре месяца. Он станет сильнее физически, игровая практика ему поможет. Неймар способен решать эпизоды.
Ранее в СМИ была информация о том, что Тухель может покинуть ПСЖ.
Срамота)
Срамота)