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Ройс - журналисту: «Не говорите про это дер**о сейчас»

сегодня, 11:21
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)2 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Марко Ройс жестко ответил журналисту после матча с «Айнтрахтом» (2:2). Напомним, «Боруссия» вела в счете в течение всего матча, пока не случился автогол.

Эти вопросы начинают действовать мне на нервы. Автогол – это следствие проблем с психологией? Конечно, мы глупо действовали в том моменте, но не начинайте говорить про всё это дер**о сейчас.

Каждую неделю одно и то же дер**о. В данном случае речь должна идти о хорошей игре в обороне и знании того, что «Айнтрахт» всегда способен вернуться в игру. Нам просто нужно лучше обороняться в последние пять минут. Не знаю, как они сравняли счёт, но такое не должно происходить. Но не начинайте говорить про психологию, пожалуйста.

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Конунг Рагнар
   34 / 992
сегодня в 16:52
Там еще есть Азар и Брандт
Это детали, суть в том, что "Дортмунд" уже сейчас в разы проигрывает в плане перспектив тому же "Ляйпцигу".
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Так Себе Аналитик
   161 / 992
сегодня в 15:33
Правильно Ройс нервничает, "Дортмунд" отодвигается на третьи позиции в Бундеслиге, а, если Санчо продадут, будут наравне с тем же "Айнтрахтом". Эти нули из Франкфурта даже резерву "Арсенала" 0-3 влетели, даже Сака, игравший первый матч, и то им гол + пас отгрузил, а теперь они с середняками-пенсионерами вроде Доста, продав всех лидеров, спокойно метелят "Боруссию". Все, закончился "Дортмунд", Санчо уже сказал, что уедет в конце сезона, а больше там никого и не осталось, будут Витцели играть и все)) Гудбай, "Боруссия".
Там еще есть Азар и Брандт
Lewa2708
Lewa2708
   329 / 992
сегодня в 12:54
И кому это на пользу?)
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил barcamilan
   4 / 992
сегодня в 12:20
Конечно нет. Просто не люблю его глоров, по этому преукрашиваю объективные в целом вещи)
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   211 / 992
сегодня в 12:12
Айнтрахт красавцы)) клуб который борется до конца)
barcamilan
barcamilan ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   634 / 992
сегодня в 12:03
детище клопа-бестрофейника, которому подарил чашку Скомина за щедрое вознаграждение Вернера)
так сильно ненавидишь ливер?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   34 / 992
сегодня в 11:38
Правильно Ройс нервничает, "Дортмунд" отодвигается на третьи позиции в Бундеслиге, а, если Санчо продадут, будут наравне с тем же "Айнтрахтом".

Эти нули из Франкфурта даже резерву "Арсенала" 0-3 влетели, даже Сака, игравший первый матч, и то им гол + пас отгрузил, а теперь они с середняками-пенсионерами вроде Доста, продав всех лидеров, спокойно метелят "Боруссию".

Все, закончился "Дортмунд", Санчо уже сказал, что уедет в конце сезона, а больше там никого и не осталось, будут Витцели играть и все)) Гудбай, "Боруссия".
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   4 / 992
сегодня в 11:25
детище клопа-бестрофейника, которому подарил чашку Скомина за щедрое вознаграждение Вернера)
cska plus
cska plus
   11 / 992
сегодня в 11:24
Ох и эти журналюги.
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