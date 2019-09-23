Ройс - журналисту: «Не говорите про это дер**о сейчас»

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Марко Ройс жестко ответил журналисту после матча с «Айнтрахтом» (2:2). Напомним, «Боруссия» вела в счете в течение всего матча, пока не случился автогол.
Эти вопросы начинают действовать мне на нервы. Автогол – это следствие проблем с психологией? Конечно, мы глупо действовали в том моменте, но не начинайте говорить про всё это дер**о сейчас.
Каждую неделю одно и то же дер**о. В данном случае речь должна идти о хорошей игре в обороне и знании того, что «Айнтрахт» всегда способен вернуться в игру. Нам просто нужно лучше обороняться в последние пять минут. Не знаю, как они сравняли счёт, но такое не должно происходить. Но не начинайте говорить про психологию, пожалуйста.
Эти нули из Франкфурта даже резерву "Арсенала" 0-3 влетели, даже Сака, игравший первый матч, и то им гол + пас отгрузил, а теперь они с середняками-пенсионерами вроде Доста, продав всех лидеров, спокойно метелят "Боруссию".
Все, закончился "Дортмунд", Санчо уже сказал, что уедет в конце сезона, а больше там никого и не осталось, будут Витцели играть и все)) Гудбай, "Боруссия".
Эти нули из Франкфурта даже резерву "Арсенала" 0-3 влетели, даже Сака, игравший первый матч, и то им гол + пас отгрузил, а теперь они с середняками-пенсионерами вроде Доста, продав всех лидеров, спокойно метелят "Боруссию".
Все, закончился "Дортмунд", Санчо уже сказал, что уедет в конце сезона, а больше там никого и не осталось, будут Витцели играть и все)) Гудбай, "Боруссия".