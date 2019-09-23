Вратарь Уотфорда: «Был счастлив, что ушел на перерыв при 5:0»

, голкипер «Уотфорда», потерпевшего крупное поражение от «Манчестер Сити» (8:0), прокомментировал исход матча.

Это было абсолютно не весело. Будучи голкипером и приезжая сюда, пропустить всего гол или два — это своего рода достижение. Как и все хорошо разработанные планы, наш план улетел в трубу, когда они открыли счет спустя 50 секунд. Это была бойня.



Уступая 5:0 после 20 минут, я думал: «Боже, итоговый счет может быть двузначным». Я был на седьмом небе от счастья от того, что ушел на перерыв при 5:0.



Ты мог видеть, как они вскрывают нашу оборону и создают момент за моментом перед твоими глазами. Счет мог быть как в крикете. Они бесспорно являются лучшей командой, которой я когда-либо противостоял.



Думаю, они еще сделают это — забьют кому-нибудь девять или 10 голов, причем скоро. Что делает их игру такой разрушительной? Их агрессия, они всегда ее проявляют и берут инициативу в свои руки. Ни у кого нет ни секунды подумать. Наши игроки просто пасовали им мяч. Прежде чем ты понимаешь, что делать с мячом, игрок «Сити» уже атакует тебя. Они делают это все вместе. Они невероятным образом держат строй.