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Вратарь Уотфорда: «Был счастлив, что ушел на перерыв при 5:0»

сегодня, 16:54
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити8 : 0Логотип футбольный клуб УотфордУотфордМатч завершен

Бен Фостер, голкипер «Уотфорда», потерпевшего крупное поражение от «Манчестер Сити» (8:0), прокомментировал исход матча.

Это было абсолютно не весело. Будучи голкипером и приезжая сюда, пропустить всего гол или два — это своего рода достижение. Как и все хорошо разработанные планы, наш план улетел в трубу, когда они открыли счет спустя 50 секунд. Это была бойня.

Уступая 5:0 после 20 минут, я думал: «Боже, итоговый счет может быть двузначным». Я был на седьмом небе от счастья от того, что ушел на перерыв при 5:0.

Ты мог видеть, как они вскрывают нашу оборону и создают момент за моментом перед твоими глазами. Счет мог быть как в крикете. Они бесспорно являются лучшей командой, которой я когда-либо противостоял.

Думаю, они еще сделают это — забьют кому-нибудь девять или 10 голов, причем скоро. Что делает их игру такой разрушительной? Их агрессия, они всегда ее проявляют и берут инициативу в свои руки. Ни у кого нет ни секунды подумать. Наши игроки просто пасовали им мяч. Прежде чем ты понимаешь, что делать с мячом, игрок «Сити» уже атакует тебя. Они делают это все вместе. Они невероятным образом держат строй.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил ИГРОЧИШКА
   34 / 992
сегодня в 17:22
Сити лучшая команда на данный момент
Ну конечно, по избиению аутсайдеров да, а по игре она потеряла уже пять очков, причем три из них с "Норвичем", имея всего соперника из Биг6, а "Ливерпуль" уже двух без потерь очков переиграл))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   34 / 992
сегодня в 17:19
Можно поставить автобус и разумно делать это в матчах с такими командами, но, раз вы любите вынимать много мячей из ворот, то вам виднее))
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
   146 / 992
сегодня в 17:05
Сити лучшая команда на данный момент
anfield1984
anfield1984
   374 / 992
сегодня в 17:01
Голы на любой вкус были забиты.
Конь 666
Конь 666
   395 / 992
сегодня в 17:00
Кто смотрел матч, тот с ним согласится.
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