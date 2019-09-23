Рамос: «Мы с Зиданом, успокойтесь и дайте людям работать»

Капитан «Реала» Серхио Рамос выразил поддержку тренеру команды Зинедину Зидану, несмотря на неудачные результаты команды.
Мы с Зиданом, несмотря на предыдущие результаты. Разговоры о других тренерах неуважительны по отношению к нам.
Мы должны твердо стоять на ногах и понимаем, что впереди долгий путь. Одна неудача, и все уже начинают говорить о кризисе. У вас еще будет время поговорить о кризисе.
Успокойтесь и дайте людям работать. В среду нас ждет очередной матч.
Ранее Рамос признался, что хотел бы поиграть в Англии.