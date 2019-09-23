ГлавнаяНовости

Рамос: «Мы с Зиданом, успокойтесь и дайте людям работать»

сегодня, 13:37

Капитан «Реала» Серхио Рамос выразил поддержку тренеру команды Зинедину Зидану, несмотря на неудачные результаты команды.

Мы с Зиданом, несмотря на предыдущие результаты. Разговоры о других тренерах неуважительны по отношению к нам.

Мы должны твердо стоять на ногах и понимаем, что впереди долгий путь. Одна неудача, и все уже начинают говорить о кризисе. У вас еще будет время поговорить о кризисе.

Успокойтесь и дайте людям работать. В среду нас ждет очередной матч.

Ранее Рамос признался, что хотел бы поиграть в Англии.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Вратарь Уотфорда: «Был счастлив, что ушел на перерыв при 5:0»
Сегодня, 16:54 Комментарии5
Вертонген: «VAR превратил футбол в другую игру»
Сегодня, 12:39 Комментарии6
Ройс - журналисту: «Не говорите про это дер**о сейчас»
Сегодня, 11:21 Комментарии9
Тухель: «На Неймара можно положиться»
Сегодня, 10:44 Комментарии1
Милевский: «Вышел бы на 20 минут в сборной»
Сегодня, 10:14 Комментарии5
Рой Кин: «Шокирован тем, насколько плохо играл МЮ»
Сегодня, 10:00 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dino-hsv
dino-hsv
   165 / 992
сегодня в 16:55
"У вас еще будет время поговорить о кризисе" - сильное заявление :)
Ruslan3132
Ruslan3132
   107 / 992
сегодня в 15:49
Красава! Так и надо, на поле вчера я не видел чтобы игроки сливали тренера, в отличие от игры в гранаде
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   250 / 992
сегодня в 15:46
Обыгрывайте в субботу Атлетико и разговоры о кризисе сойдут на нет сами собой.
Project Pandora
Project Pandora
   213 / 992
сегодня в 14:25
"У вас ещё будет время поговорить о кризисе ...". Звучит как-то не очень.
cska plus
cska plus
   11 / 992
сегодня в 13:54
А что уже и Рамос тоже тренер.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100