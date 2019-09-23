Бьелса и «Лидс» - обладатели приза fair play от ФИФА

Аргентинский специалист Марсело Бьелса и «Лидс», наставником которого он является, получили приз fair play от ФИФА.
В матче 45-го тура чемпионшипа «Лидс» встречался с «Астон Виллой». Команде Бьелсы необходима была победа для сохранения шансов на прямой выход в Премьер-Лигу. На 72-й минуте игрок «Астон Виллы» получил травму, судья не остановил встречу, а футболисты «Лидса» отказались выбивать мяч за боковую линию и почти беспрепятственно забили гол. Между игроками команд произошла потасовка.
В итоге Бьелса дал установку своим подопечным пропустить ответный мяч. Игра завершилась со счетом 1:1, а «Лидс» не попал в элитный дивизион напрямую, после чего не смог пробиться в АПЛ и через плей-офф.
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