Бьелса и «Лидс» - обладатели приза fair play от ФИФА

вчера, 22:29

Аргентинский специалист и «Лидс», наставником которого он является, получили приз fair play от ФИФА .

В матче 45-го тура чемпионшипа «Лидс» встречался с «Астон Виллой». Команде Бьелсы необходима была победа для сохранения шансов на прямой выход в Премьер-Лигу. На 72-й минуте игрок «Астон Виллы» получил травму, судья не остановил встречу, а футболисты «Лидса» отказались выбивать мяч за боковую линию и почти беспрепятственно забили гол. Между игроками команд произошла потасовка.