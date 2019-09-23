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Бьелса и «Лидс» - обладатели приза fair play от ФИФА

вчера, 22:29
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс1 : 1Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

Аргентинский специалист Марсело Бьелса и «Лидс», наставником которого он является, получили приз fair play от ФИФА.

В матче 45-го тура чемпионшипа «Лидс» встречался с «Астон Виллой». Команде Бьелсы необходима была победа для сохранения шансов на прямой выход в Премьер-Лигу. На 72-й минуте игрок «Астон Виллы» получил травму, судья не остановил встречу, а футболисты «Лидса» отказались выбивать мяч за боковую линию и почти беспрепятственно забили гол. Между игроками команд произошла потасовка.

В итоге Бьелса дал установку своим подопечным пропустить ответный мяч. Игра завершилась со счетом 1:1, а «Лидс» не попал в элитный дивизион напрямую, после чего не смог пробиться в АПЛ и через плей-офф.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   246 / 991
сегодня в 02:41
Непонятная награда для самого странного тренера.
311
311
   73 / 991
вчера в 23:50
Команда то тут причем, если Бьелса настоял пропустить?)
DXTK
DXTK
   173 / 991
вчера в 22:59
ему еще надо награду дать Золотой бинокль.

PS посылал шпионов перед игрой с Дерби и ведь Лэмпард его в плейофф сделал.
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 991
вчера в 22:42
Идиот, футбол это деньги
Hoyar
Hoyar
   193 / 991
вчера в 22:41
Вроде эта награда даёт право играть в ЛЕ, нет?
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   3 / 991
вчера в 22:40
Нужно было дать ПСЖ, МС и интеру. Аха-ха)
NbKA555
NbKA555
   410 / 991
вчера в 22:32
Чудак）
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