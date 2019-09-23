Назван автор лучшего гола года

Нападающий «Дебрецена» Даниэль Жори стал обладателем премии Ференца Пушкаша за лучший гол года. 18-летний хавбек отличился в матче чемпионата Венгрии против «Ференцвароша». В голосовании он опередил колумбийца Хуана Фернандо Кинтеро из «Ривер Плейта» и аргентинца Лионеля Месси из «Барселоны».
Посмотреть гол Жори можно здесь.
Ранее был назван тренер года по версии ФИФА.
Действительно лучший!
В отличие от "игрока года"! Это просто позор! Им мало 2010 года?
Действительно лучший!
В отличие от "игрока года"! Это просто позор! Им мало 2010 года?
Действительно гол просто загляденье!
Лучший без вопросов!
Действительно гол просто загляденье!
Лучший без вопросов!