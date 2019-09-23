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Назван автор лучшего гола года

вчера, 22:10
ДебреценЛоготип футбольный клуб Дебрецен2 : 1Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошМатч завершен

Нападающий «Дебрецена» Даниэль Жори стал обладателем премии Ференца Пушкаша за лучший гол года. 18-летний хавбек отличился в матче чемпионата Венгрии против «Ференцвароша». В голосовании он опередил колумбийца Хуана Фернандо Кинтеро из «Ривер Плейта» и аргентинца Лионеля Месси из «Барселоны».

Посмотреть гол Жори можно здесь.

Ранее был назван тренер года по версии ФИФА.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   18 / 991
сегодня в 02:12
Пушкаш венгр, так что все по делу награда вернулась домой!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
   394 / 991
сегодня в 00:58
Крутой голешник
95-shishani-95
95-shishani-95
   189 / 991
сегодня в 00:24
Всё объективно и адекватно!
Действительно лучший!
В отличие от "игрока года"! Это просто позор! Им мало 2010 года?
амурец
амурец
   104 / 991
сегодня в 00:23
И здесь по справедливости, наверное ФИФА после смехотворного присуждения лучшего игрока решили дальше все делать по честному?
karnager
karnager
   340 / 991
сегодня в 00:11
Вратарь тоже попал в историю, как человек, который пропустил самый красивый гол в 2019 году!
benderivan
benderivan
   465 / 991
вчера в 23:55
В отличие от награды за звание лучшего игрока года - здесь всё объективно.
Т34
Т34
   62 / 991
вчера в 23:42
Нормальная бисиклета.
Шуnя771
Шуnя771
   40 / 991
вчера в 22:50
Солидно )
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   292 / 991
вчера в 22:37
Красиво
Groove000
Groove000
   57 / 991
вчера в 22:32
Красиво. В стиле Криша в ЛЧ. Правда, тут еще круче, потому что в дальний угол закинул
Migelito
Migelito
   238 / 991
вчера в 22:25
Отличный мяч. Все по делу
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 991
вчера в 22:20
Шикарный гол!!!
feris1
feris1
   97 / 991
вчера в 22:16
Красава!
Действительно гол просто загляденье!
Лучший без вопросов!
NbKA555
NbKA555
   410 / 991
вчера в 22:14
Нормуль забил
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