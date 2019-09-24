Ван Дейк: «Очень рад за Месси. Возможно, это лучший игрок в истории»

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов прокомментировал итоги голосования за звание лучшего игрока года по версии ФИФА . Первое место занял форвард «Барселоны» с 46 очками. Ван Дейку досталась вторая строчка (38 очков).

Я был близок [к Месси]. В то же время, я не думаю, что нас можно сравнивать как футболистов. Месси – игрок атаки, а я защитник.

Месси – выдающийся футболист, возможно, лучший игрок всех времён. Это не горькое поражение. Я очень рад за него.

Я уже говорил ранее, что считаю командные награды более значимыми. Индивидуальный приз – это как бонус для меня.