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Ван Дейк: «Очень рад за Месси. Возможно, это лучший игрок в истории»

сегодня, 03:58

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал итоги голосования за звание лучшего игрока года по версии ФИФА. Первое место занял форвард «Барселоны» Лионель Месси с 46 очками. Ван Дейку досталась вторая строчка (38 очков).

Я был близок [к Месси]. В то же время, я не думаю, что нас можно сравнивать как футболистов. Месси – игрок атаки, а я защитник.

Месси – выдающийся футболист, возможно, лучший игрок всех времён. Это не горькое поражение. Я очень рад за него.

Я уже говорил ранее, что считаю командные награды более значимыми. Индивидуальный приз – это как бонус для меня.

Напомним, УЕФА признал ван Дейка лучшим игроком по итогам сезона-2018/19.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
   163 / 989
сегодня в 11:16
весь мир знает , что ты должен был получить звание лучшего игрока!
112910415
112910415
   64 / 989
сегодня в 07:22
умный защитник
КЭТиК
КЭТиК
   169 / 989
сегодня в 05:59
Лестная характеристика
Шуnя771
Шуnя771
   36 / 989
сегодня в 05:54
Многократному Чемпиону мира Месси посвящается дифирамб теперь уже от Дейка (подошла его очередь)

Пеле улыбается с банки кофе)
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
   393 / 989
сегодня в 04:28
Достойно
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