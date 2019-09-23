Менье: «10 людей с деревянной ногой лучше, чем 10 суперзвезд»

Защитник «Пари-Сен Жермен» прокомментировал победу во встрече с «Лионом»:

Мы не пропустили, хотя соперник был очень опасен. Гейе и Эррера - настоящие бойцы. Они не являются суперзвездами, но это те люди, которые знают, что нужно делать на поле.

Я бы предпочел играть с 10-ю людьми с деревянной ногой, чем с 10-ю супервездами, так как первые полностью отдаются игре.

Могу поблагодарить Неймара за гол. Он прекрасен, вижу каждый день это на тренировках.