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Менье: «10 людей с деревянной ногой лучше, чем 10 суперзвезд»

вчера, 19:47
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион0 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Защитник «Пари-Сен Жермен» Тома Менье прокомментировал победу во встрече с «Лионом»:

Мы не пропустили, хотя соперник был очень опасен. Гейе и Эррера  - настоящие бойцы. Они не являются суперзвездами, но это те люди, которые знают, что нужно делать на поле.

Я бы предпочел играть с 10-ю людьми с деревянной ногой, чем с 10-ю супервездами, так как первые полностью отдаются игре.

Могу поблагодарить Неймара за гол. Он прекрасен, вижу каждый день это на тренировках.

Напомним, что ПСЖ с трудом одолел «Лион».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   133 / 991
вчера в 21:05
Совет "Спартаку": 10 деревянных лучше чем один Шюррля.
112910415
112910415
   66 / 991
вчера в 21:02
интересный и, видимо, очень верный "взгляд изнутри" на ситуацию !
Союзник противников
Союзник противников
   12 / 991
вчера в 20:14
Хорошо себя и Неймара припечатал!!!
Nazi
Nazi
   629 / 991
вчера в 20:06
Есть в этом большая доля правды, самоотдача много раз опускала звезды на грешную землю и еще опустит немало раз.. :)
dino-hsv
dino-hsv
   140 / 991
вчера в 19:55
чувак намекнул, что не прочь попылить в рпл :)
dimagas1
dimagas1
   139 / 991
вчера в 19:54
В лесу любит гулять,где много деревьев))
cevin cigan
cevin cigan
   95 / 991
вчера в 19:53
Ну сказанул.....чувствую начнётся сейчас.......у кого вся команда на ходулях играет и сплошные Буратины в составе.
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