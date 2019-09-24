4000 фанатов поддержали «Магдебург» на выезде в матче третьей лиги Германии

Около 4000 тыс. болельщиков приехали поддержать «Магдебург» в матче 9-го тура третьей лиги немецкого чемпионата против «Кайзерслаутерна». Встреча закончилась ничейным результатом - 1:1.
Раньше мы рассказывали, сколько болельщиков приехало в Россию на ЧМ-2018.
На данный момент стандартная расчетная пенсия в Германии составляет 48% уровня средней заработной платы. Чтобы достичь пенсии в 1500 евро необходимо иметь стаж в 40-45 лет при среднем ежемесячном доходе в 3000 евро. На самом деле, это совсем нелегко. А потому пенсия обычно не выше 1000 евро.
На данный момент стандартная расчетная пенсия в Германии составляет 48% уровня средней заработной платы. Чтобы достичь пенсии в 1500 евро необходимо иметь стаж в 40-45 лет при среднем ежемесячном доходе в 3000 евро. На самом деле, это совсем нелегко. А потому пенсия обычно не выше 1000 евро.