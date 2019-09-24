4000 фанатов поддержали «Магдебург» на выезде в матче третьей лиги Германии

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Около 4000 тыс. болельщиков приехали поддержать «Магдебург» в матче 9-го тура третьей лиги немецкого чемпионата против «Кайзерслаутерна». Встреча закончилась ничейным результатом - 1:1.

Away fans in Germany are 🤯



Around 4,000 Magdeburg supporters travelled to watch the 3. Liga game with Kaiserslautern.pic.twitter.com/pg0fMGYGxH — Goal (@goal) September 24, 2019