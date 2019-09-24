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4000 фанатов поддержали «Магдебург» на выезде в матче третьей лиги Германии

сегодня, 11:58
КайзерслаутернЛоготип футбольный клуб Кайзерслаутерн1 : 1Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебургМатч завершен

Около 4000 тыс. болельщиков приехали поддержать «Магдебург» в матче 9-го тура третьей лиги немецкого чемпионата против «Кайзерслаутерна». Встреча закончилась ничейным результатом - 1:1. 

Раньше мы рассказывали, сколько болельщиков приехало в Россию на ЧМ-2018

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Все комментарии
konst19
konst19
сегодня в 15:02
Помню Кайзерслаутерн играл в кубке уефа в 80 -х. А сейчас в третьей лиге.
Союзник противников
Союзник противников ответил Некошерная свинья
   16 / 986
сегодня в 13:49
Геноссе,надо считать ещё расходы,и подоходний налог на ПЕНСИЮ(если за год она составляет более 9000 евро).Правда,в Германии он невелик,в отличие от Испании((9,5 процентов) и Италии (22 процента).А ты и в половозрелом возрасте пытаешься от налогов уклониться,вместе со своей фирмой.Словом,как говорит мой однокашник,уехавший в Израиль,посчитав(чисто с еврейской практичностью задав мне ряд вопросов) мои доходы и обязательные расходы:"Да ты отлично живёшь!" Правда у меня пенсия высокая,доходила до 1200 евро,а сейчас только 800.Но это,братан,штаны не нужно в офисах просиживать,а мотаться по стране-"по государевому указу".Кто на что учился...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   250 / 986
сегодня в 13:25
ЭТО ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ НА ВЫЕЗДЕ
Союзник противников
Союзник противников ответил mihaluch
   16 / 986
сегодня в 12:53
Пенсионерам делать нечего вот они ездят туда сюда. Была бы у меня пенсия от 2000 евро ни одного тура не пропустил бы.
Кем ты себя считаешь,в немецкой пенсионной иерархии???

На данный момент стандартная расчетная пенсия в Германии составляет 48% уровня средней заработной платы. Чтобы достичь пенсии в 1500 евро необходимо иметь стаж в 40-45 лет при среднем ежемесячном доходе в 3000 евро. На самом деле, это совсем нелегко. А потому пенсия обычно не выше 1000 евро.
Союзник противников
Союзник противников ответил NbKA555
   16 / 986
сегодня в 12:49
У коней дома столько не набирается）
Если бы ты писал это без элементарных орфографических ошибок,то можно было бы подумать над достоверностью содержания написанного.Садись,двойка!
NbKA555
NbKA555
   496 / 986
сегодня в 12:35
У коней дома столько не набирается）
mihaluch
mihaluch
   118 / 986
сегодня в 12:27
Пенсионерам делать нечего вот они ездят туда сюда. Была бы у меня пенсия от 2000 евро ни одного тура не пропустил бы.
Союзник противников
Союзник противников
   16 / 986
сегодня в 12:09
Вот масштаб! Да у нас это как в соседнюю пивную сходить,по расстоянию.А что касается популярности,то могу повторить слова либералов,усиленно разрушавших СССР.Они говорили :"У нас футбольные стадионы собирают по 70 тысяч потому,что у совков иных достойных развлечений и нет".Может это сейчас повторить им???
Aerobniy
Aerobniy
   287 / 986
сегодня в 12:09
Солидные болельщики.
VIPded
VIPded
   67 / 986
сегодня в 12:07
Сколько там той Германии... На лисапедах на выезды гонять можно...)))
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
   280 / 986
сегодня в 12:03
У нас во втором дивизионе и домашних столько не наберётся)
Aniva
Aniva
   95 / 986
сегодня в 12:02
Свиньи за месяц столько на своем стадионе не собирают.
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