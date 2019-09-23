Около 1500 болельщиков поддержат «Зенит» в Красноярске

Около 1500 фанатов питерского «Зенита» ожидается на игре 1/16 финала Кубка России против «Енисея» в Красноярске, рассказали в пресс-службе красноярского клуба.

На данный момент клуб продал 8400 билетов. Обычные кассы открылись 22 сентября, возможность покупки онлайн была доступна еще с начала прошлой недели, примечательно, что основной прирост продаж поступил после открытия обычных касс. Заявки от «Зенита» о том, что у них планируется организованная поддержка, не поступала, в Красноярске много фанатов клуба из Санкт-Петербурга, мы ожидаем около 200 региональных болельщиков. Гостевая трибуна вмещает 1500 человек, учитывая опыт выступления в РПЛ на матчах с командами такого уровня сектор всегда забивается.