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Около 1500 болельщиков поддержат «Зенит» в Красноярске

сегодня, 15:26
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит25.09.2019 в 15:30 Не начался

Около 1500 фанатов питерского «Зенита» ожидается на игре 1/16 финала Кубка России против «Енисея» в Красноярске, рассказали в пресс-службе красноярского клуба.

На данный момент клуб продал 8400 билетов. Обычные кассы открылись 22 сентября, возможность покупки онлайн была доступна еще с начала прошлой недели, примечательно, что основной прирост продаж поступил после открытия обычных касс. Заявки от «Зенита» о том, что у них планируется организованная поддержка, не поступала, в Красноярске много фанатов клуба из Санкт-Петербурга, мы ожидаем около 200 региональных болельщиков. Гостевая трибуна вмещает 1500 человек, учитывая опыт выступления в РПЛ на матчах с командами такого уровня сектор всегда забивается.

Ранее сообщалось, что на матч 1/16 финала Кубка России «Алании» и ЦСКА проданы все билеты.

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Все комментарии
RIR68
RIR68
   111 / 992
сегодня в 16:55
всех после матча на восстановление тайги!
Зейский
Зейский
   129 / 992
сегодня в 16:22
Зениту этот кубок не нужен, но и дарить матч бывшему филиалу свиней не стоит.
Anisovich
Anisovich ответил ДАША Д
   50 / 992
сегодня в 16:17
Очень много праздно шатающихся бездельников в Питере.
Они не ждут 5-0 хотя бы.
LOpp
LOpp
   12 / 992
сегодня в 16:11
мы ожидаем около 200 региональных болельщиков.


вот это самое главное в статье. про 1500 болельщиков, это уже влажные фантазии газпромовских журналистов.
EAGinLE
EAGinLE
   31 / 992
сегодня в 15:50
Фигасе сколько в Питере бездельников .
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   85 / 992
сегодня в 15:45
Нормальный такой десант.
ДАША Д
ДАША Д
   200 / 992
сегодня в 15:39
Очень много праздно шатающихся бездельников в Питере.
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