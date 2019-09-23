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ВИА «Волга-Волга» выступит перед матчем «КАМАЗа» в Челнах

сегодня, 16:08
КАМАЗЛоготип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак25.09.2019 в 18:30 Не начался

В Челнах перед матчем 1/16 финала «КАМАЗа» и «Спартака» состоится выступление вокально-инструментального ансамбля «Волга-Волга», говорится в сообщении челнинской команды. 

Вас ждет развлекательная программа, выступление ВИА «Волга-Волга», а также прямая трансляция матча.

Игра пройдет 25 сентября в Челнах и начнется в 18:30. На матч проданы все билеты. 

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Все комментарии
RIR68
RIR68
   111 / 992
сегодня в 16:58
а потом шапито на выезде)))
Danrog
Danrog ответил dino-hsv
   403 / 992
сегодня в 16:32
я так понимаю, пиарщики камаза всеми силами пытаются оградить людей от похода на стадион?
От стыдобища великого хотят оградить.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   62 / 992
сегодня в 16:19
В роли товарища Бывалова господин Цорн.
Binger
Binger
   38 / 992
сегодня в 16:13
То есть смехота начнется еще до матча.
LOpp
LOpp
   12 / 992
сегодня в 16:13
а можно позвать Лещенко, чтобы он спел для Кононова песню:

Прощай от всех вокзалов поезда
Уходят в дальние края
Прощай под белым небом января
Мы расстаемся навсегда
dino-hsv
dino-hsv
   165 / 992
сегодня в 16:09
я так понимаю, пиарщики камаза всеми силами пытаются оградить людей от похода на стадион?
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