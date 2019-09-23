ВИА «Волга-Волга» выступит перед матчем «КАМАЗа» в Челнах

В Челнах перед матчем 1/16 финала «КАМАЗа» и «Спартака» состоится выступление вокально-инструментального ансамбля «Волга-Волга», говорится в сообщении челнинской команды.
Вас ждет развлекательная программа, выступление ВИА «Волга-Волга», а также прямая трансляция матча.
Игра пройдет 25 сентября в Челнах и начнется в 18:30. На матч проданы все билеты.
Прощай от всех вокзалов поезда
Уходят в дальние края
Прощай под белым небом января
Мы расстаемся навсегда
Прощай от всех вокзалов поезда
Уходят в дальние края
Прощай под белым небом января
Мы расстаемся навсегда