Габулов: «Очень надеюсь, что Хохлов исправит ситуацию в „Динамо“»

Бывший голкипер «Динамо» прокомментировал сложившуюся ситуацию в московском клубе.

Недавно главный тренер «Динамо» из-за неудовлетворительных результатов подал в отставку, которая была отклонена руководством клуба.

Нестабильная и нервозная обстановка в «Динамо» видна с начало сезона — возможно, с этим и связано отсутствие результата и игры, которая бы удовлетворяла руководство и болельщиков. Но раз руководство доверяет Хохлову, то команда должна спокойно работать и двигаться дальше. Хохлов обязан справиться с тем давлением, которое на него сваливается, и в первую очередь он должен успокоить себя и команду. Нужно, чтобы ребята ему поверили. Через работу и характер они почувствуют свою игру и результат придёт. Проигрывать дома всегда неприятно, эмоции болельщиков понятны, они всегда негативны после таких матчей, но руководство должно действовать с холодной головой.

Верю ли я в Хохлова? Я знаю Диму Хохлова очень долго, мы несколько лет играли в одной команде. Он думающий футболист, а сейчас мы уже видели, как «Динамо» выдало несколько очень хороших по качеству футбола матчей. Очень надеюсь, что Дима выправит ситуацию с «Динамо» — время ему на это дали.