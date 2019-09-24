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Габулов: «Очень надеюсь, что Хохлов исправит ситуацию в „Динамо“»

вчера, 19:37

Бывший голкипер «Динамо» Владимир Габулов прокомментировал сложившуюся ситуацию в московском клубе.

Недавно главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов из-за неудовлетворительных результатов подал в отставку, которая была отклонена руководством клуба.

Нестабильная и нервозная обстановка в «Динамо» видна с начало сезона — возможно, с этим и связано отсутствие результата и игры, которая бы удовлетворяла руководство и болельщиков. Но раз руководство доверяет Хохлову, то команда должна спокойно работать и двигаться дальше. Хохлов обязан справиться с тем давлением, которое на него сваливается, и в первую очередь он должен успокоить себя и команду. Нужно, чтобы ребята ему поверили. Через работу и характер они почувствуют свою игру и результат придёт. Проигрывать дома всегда неприятно, эмоции болельщиков понятны, они всегда негативны после таких матчей, но руководство должно действовать с холодной головой.

Верю ли я в Хохлова? Я знаю Диму Хохлова очень долго, мы несколько лет играли в одной команде. Он думающий футболист, а сейчас мы уже видели, как «Динамо» выдало несколько очень хороших по качеству футбола матчей. Очень надеюсь, что Дима выправит ситуацию с «Динамо» — время ему на это дали.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
   213 / 973
вчера в 21:23
Чувствуется, что Володя душой болеет за клуб. Хохлов должен с ситуацией справиться.
ДАША Д
ДАША Д
   225 / 973
вчера в 20:15
Шансов весьма мало, конкуренты не дремлют.
Gotlib
Gotlib
   551 / 973
вчера в 20:12
Бердый не даст Хохлу расслабиться. Будет висеть над ним, как домоклов меч.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   175 / 973
вчера в 20:01
Если совсем в штопор не сорвутся уже будет хорошо, а зимой придет тренер и все исправит.
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