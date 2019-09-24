Широков: «„Спартак“ поступил абсолютно правильно, продав Зе Луиша»

Бывший полузащитник «Спартака» прокомментировал продажу красно-белыми , который летом перешел в «Порту».

«Спартак» поступил абсолютно правильно, продав Зе. Логичная сделка. У него оставался год до конца контракта. Человек не особо хотел оставаться. Конечно, Зе нужно было продавать, тем более дали хорошие деньги. Нормальное явление. Просто следовало искать варианты помимо Понсе. Ведь наверняка понимали, что Луиз Адриану уже не тянет. Выбрали Понсе — пока впечатление, что не угадали. Что будет дальше? Трудно сказать…