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Широков: «„Спартак“ поступил абсолютно правильно, продав Зе Луиша»

вчера, 19:28

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков прокомментировал продажу красно-белыми Зе Луиша, который летом перешел в «Порту».

«Спартак» поступил абсолютно правильно, продав Зе. Логичная сделка. У него оставался год до конца контракта. Человек не особо хотел оставаться. Конечно, Зе нужно было продавать, тем более дали хорошие деньги. Нормальное явление. Просто следовало искать варианты помимо Понсе. Ведь наверняка понимали, что Луиз Адриану уже не тянет. Выбрали Понсе — пока впечатление, что не угадали. Что будет дальше? Трудно сказать…

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Все комментарии
ABir
ABir
   145 / 973
вчера в 21:43
Сейчас трудно сказать, что было бы если Зе остался бы в Спартаке. Хотя заметно было в последнее время , что играл он без вдохновения
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   175 / 973
вчера в 21:21
Для самого Зе это решение на 100% оказалось правильным.
Сп62
Сп62
   213 / 973
вчера в 21:19
Сейчас Кононов и Мельгарехо продаст. Очевидно, забивать в Спартаке будут Понсе и Ларсен.
112910415
112910415
   65 / 973
вчера в 20:16
видимо, да
КЭТиК
КЭТиК
   133 / 973
вчера в 20:14
Логика конечно есть.
mihaluch
mihaluch
   107 / 973
вчера в 19:53
Кононов наверное так захотел, а если вопреки тренера произошла сделка, то нечего удивляться месту "Спартака" в турнирной таблице.
Союзник противников
Союзник противников
   16 / 973
вчера в 19:46
Раз затосковал(как в своё время Халк),то надо было продавать.Что и сделали.Он всё равно начал бить балду.А сейчас прославляет в Европе "Спартак",практически как "доморощенный игрок",ха-ха...
Anisovich
Anisovich
   52 / 973
вчера в 19:41
Результат - девятое место.
Binger
Binger
   25 / 973
вчера в 19:35
И купил немецкого пенсионер-чемпиона мира.
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