Жардим: «Головин прогрессирует, и это важно для „Монако“»

Главный тренер «Монако» прокомментировал победу над «Ниццей» (3:1) в матче 7-го тура Лиги 1. Российский полузащитник оформил дубль и записал на свой счёт голевую передачу.

К сожалению, сезон начался не сегодня. Команда показала отличную игру и была сплочённой на протяжении всех 90 минут. Думаю, мы контролировали ход игры. Я рад за футболистов.

Головин прибыл из другого чемпионата. Постепенно он прогрессирует, и это важно для клуба. Это относится и к Бадьяшилю, я бы хотел поздравить его с таким выступлением. Когда к нам перешёл Слимани, многие критиковали его, но это командный игрок, который отдаётся работе. Он всегда выкладывается на полную и забивает голы.

Считаю, что у нас есть много качественных игроков в полузащите, таких как Тьему [Бакайоко], Фабрегас, Головин и Адриен [Силва]. Я очень сильно на них полагаюсь.