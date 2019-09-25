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Жардим: «Головин прогрессирует, и это важно для „Монако“»

сегодня, 03:37
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако3 : 1Логотип футбольный клуб НиццаНиццаМатч завершен

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал победу над «Ниццей» (3:1) в матче 7-го тура Лиги 1. Российский полузащитник Александр Головин оформил дубль и записал на свой счёт голевую передачу.

К сожалению, сезон начался не сегодня. Команда показала отличную игру и была сплочённой на протяжении всех 90 минут. Думаю, мы контролировали ход игры. Я рад за футболистов.

Головин прибыл из другого чемпионата. Постепенно он прогрессирует, и это важно для клуба. Это относится и к Бадьяшилю, я бы хотел поздравить его с таким выступлением. Когда к нам перешёл Слимани, многие критиковали его, но это командный игрок, который отдаётся работе. Он всегда выкладывается на полную и забивает голы.

Считаю, что у нас есть много качественных игроков в полузащите, таких как Тьему [Бакайоко], Фабрегас, Головин и Адриен [Силва]. Я очень сильно на них полагаюсь.

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Anisovich
Anisovich
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сегодня в 04:56
В таком днище прогрессировать невозможно.
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