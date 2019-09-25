Головин: «Мы заработали очень ценные три очка»

Полузащитник «Монако» прокомментировал победу над «Ниццей», в которой он отметился дублем.

Это была очень важная игра для нас со всех точек зрения. Во-первых, «Монако» и «Ницца» принципиальные соперники, это дерби. Во-вторых, перед матчем они были в числе лидеров, а мы, наоборот, внизу турнирной таблицы. В-третьих, у нас ещё не было побед в этом чемпионате, очень хотелось выиграть. Конечно, мы серьёзно готовились к этому матчу и здорово, что получилось его выиграть.

Голы? Первый мы нестандартно разыграли угловой и удалось сильно и точно пробить в ближний верхний угол. Во втором случае мы отлично выбежали в контратаку. В эпизоде с третьим голом накрыли соперника при выходе из обороны и там мне нужно было своевременно отдать точную передачу, что и получилось. Очень важная победа, которая может стать переломным моментом в этом сезоне. Сейчас, конечно, отличные, позитивные эмоции. Тяжелая игра, но очень ценные три очка.