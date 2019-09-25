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Головин: «Мы заработали очень ценные три очка»

сегодня, 00:23
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако3 : 1Логотип футбольный клуб НиццаНиццаМатч завершен

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Ниццей», в которой он отметился дублем.

Это была очень важная игра для нас со всех точек зрения. Во-первых, «Монако» и «Ницца» принципиальные соперники, это дерби. Во-вторых, перед матчем они были в числе лидеров, а мы, наоборот, внизу турнирной таблицы. В-третьих, у нас ещё не было побед в этом чемпионате, очень хотелось выиграть. Конечно, мы серьёзно готовились к этому матчу и здорово, что получилось его выиграть.

Голы? Первый мы нестандартно разыграли угловой и удалось сильно и точно пробить в ближний верхний угол. Во втором случае мы отлично выбежали в контратаку. В эпизоде с третьим голом накрыли соперника при выходе из обороны и там мне нужно было своевременно отдать точную передачу, что и получилось. Очень важная победа, которая может стать переломным моментом в этом сезоне. Сейчас, конечно, отличные, позитивные эмоции. Тяжелая игра, но очень ценные три очка.

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Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
   92 / 972
сегодня в 02:22
Тол ко не зазвездись..Сколько талантливых ребят на этом погорело..
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   168 / 972
сегодня в 00:30
Жардим может выдохнуть, а Головин похоже надолго выиграл конкуренцию за место в основном составе.
Leha-ha50
Leha-ha50
   5 / 972
сегодня в 00:29
Саня во всех голах поучаствовал , хорошо отыграл!!!
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