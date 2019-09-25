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Гризманн: «Со мной не всё так плохо. Я забил уже три гола за „Барселону“»

сегодня, 02:02
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал победу над «Вильярреалом» (2:1) в матче 6-го тура Примеры и рассказал о своей адаптации в каталонской команде.

У нас были возможности забить сопернику больше голов, но мы их не использовали. Я не знаю, что стряслось во втором тайме, я пытался завершить ту атаку, но забить не удалось.

Мы можем играть намного лучше. Нужно продолжать работать. 

В «Барселоне» другой стиль футбола. Я знал, что будет нелегко, и что я буду прогрессировать с каждым новым матчем. Со мной не всё так плохо. Я только приехал сюда и уже забил три гола.

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