Гризманн: «Со мной не всё так плохо. Я забил уже три гола за „Барселону“»

Нападающий «Барселоны» прокомментировал победу над «Вильярреалом» (2:1) в матче 6-го тура Примеры и рассказал о своей адаптации в каталонской команде.

У нас были возможности забить сопернику больше голов, но мы их не использовали. Я не знаю, что стряслось во втором тайме, я пытался завершить ту атаку, но забить не удалось.

Мы можем играть намного лучше. Нужно продолжать работать.

В «Барселоне» другой стиль футбола. Я знал, что будет нелегко, и что я буду прогрессировать с каждым новым матчем. Со мной не всё так плохо. Я только приехал сюда и уже забил три гола.