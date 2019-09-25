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Семак: «В матче „Енисей“ - „Зенит“ шансы были равны»

сегодня, 18:07
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об итоге матча 1/16 финала Кубка России с «Енисеем» (2:1).

Кубковая игра, говорили, что будет очень сложный матч. Силы и шансы были абсолютно равны. Мы играли в гостях, «Енисей» был предельно мотивирован. Большая группа игроков осталась дома в силу разных причин — кто-то из-за травм, кому-то дали отдохнуть.

В первом тайме присутствовала некая скованность, играли не так надежно в обороне, как хотелось бы. Во втором тайме действовали лучше в защите и атаке. В первом тайме тоже создавали моменты, но вместо этого пропустили. Гол, конечно, красивый, но во многом случайный, и сложно кого-то в нем винить. Победили в сложном матче, будем готовиться дальше.
 

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Все комментарии
kastites
kastites
   62 / 970
сегодня в 19:09
Перед началом матча шансы всегда у всех равны
drug01
drug01
   184 / 970
сегодня в 19:04
Зачем лукавить - разные уровни!
112910415
112910415
   61 / 970
сегодня в 18:54
итак, Енисей вправе мечтать про финал ( ну ладно - полуфинал ) Лиги Чемпионов !
ziborock
ziborock
   21 / 970
сегодня в 18:40
Хоть у Семака хватило смелости признаться что играли две равные команды!
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   296 / 970
сегодня в 18:39
И чем тебе не понравился пенальти?
По твоему полевым игрокам можно играть руками в штрафной площади?
Почитай ка правила, писарь
mihaluch
mihaluch
   88 / 970
сегодня в 18:34
Несмотря на второй состав игроки "Зенита" были классом на голову выше.
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   142 / 970
сегодня в 18:17
Про пеналь бы липовый сказал бы что нибудь лучше физрук!
Дюков рулит для проекта
Footbolista
Footbolista
   2 / 970
сегодня в 18:11
Все верно...шансы были равны...играли две овны...
FROLL 001
FROLL 001
   5 / 970
сегодня в 18:10
Богданыч слегка лукавит. Не хочет обижать соперника. Гыгыгы
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