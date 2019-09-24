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Бердыев может возглавить московское «Динамо» зимой

сегодня, 15:28

Зимой главным тренером московского «Динамо» может стать Курбан Бердыев.

У руководства команды есть список кандидатов, с которыми были контакты. Главным в списке оказался Бердыев, который лично заинтересован в данной работе. Клуб готов сменить главного тренера зимой, поскольку в данный момент договориться о переходе ни с кем не удалось.

Накануне «Динамо» сделало заявление о том, что Дмитрий Хохлов останется у руля команды до зимы.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   16 / 986
сегодня в 18:22
Ай,шайтан,запах бесконтрольных денег учуял!!!
Т34
Т34
   56 / 986
сегодня в 18:16
Курбан будет тренировать два клуба, московских, по совместительству. Автобусов у него на всех хватит. 15 ничьих за сезон, это только минимум, он обеспечит.
Ravshan.878
Ravshan.878
   10 / 986
сегодня в 18:15
Все дороги ведут Ашхабад.
Бердыев POLICE. Ёшкин кот.Ждём новый приключений Шлема. Динамо бежит. Нет трудовые резервы.
nikoladolgov
nikoladolgov
   72 / 986
сегодня в 18:09
Да уж ... Пусть банкиры ВТБ готовят денежки, Курбанчик любит это дело , у него копейка мимо рта не пролетит.

Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки - иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где...

Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
Крекс-пекс-фекс...
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 18:06
Вот как я всегда был против Курбана, так сейчас, я о нём мечтаю!!!
На физрука смотреть, уже просто сил нет никаких....
LOKOFAN is Siberia ALTAI
LOKOFAN is Siberia ALTAI
сегодня в 17:50
Динамо вылетить в фнл захотело???
Гвинея
Гвинея ответил mihaluch
   353 / 986
сегодня в 17:45
При Бердыеве будет скучная игра.
Результат на первом месте, а с ним у Бердыева порядок.
dino-hsv
dino-hsv ответил Риелтор с берегов Невы
   134 / 986
сегодня в 17:40
Бердыев это серьёзно. Тренер он талантливый. К следствию не привлекался, значит разговоры о его финансовых махинациях, только разговоры 300 способов честного отъёма денег были у О. Бендера. Скорей всего кто то у кормушки места не получил, вот и нагнал информволну. Вон спартак в прошлом году 700 лямов агентам заплатил. Наверняка и мыли, и отстегивали, и смазывали, и как только не дербанили эти деньги. И тишина, потому что без обид разделили. А Бердыев небось на всё свою руку наложил. Так это его дело. А кому скучно, не смотрите. У нас цирк на открывашке показывают.
"К следствию не привлекался, значит разговоры о его финансовых махинациях, только разговоры" - ах, если бы в этой стране все, кто не привлекался к следствию, были чистыми и честными...
dino-hsv
dino-hsv
   134 / 986
сегодня в 17:38
в динамо есть, что пилить, так что вполне вероятно :)
RBA
RBA ответил Binger
   529 / 986
сегодня в 17:26
И где сейчас Бавария и где ростов? Помни дальше.
Там же где и были. Ростов в РПЛ ,а Бавария в бундеслиге.
ermak6848
ermak6848
   272 / 986
сегодня в 17:25
это сложный вопрос и фк " Динамо " сами решат как и что...
112910415
112910415
   66 / 986
сегодня в 17:22
это весьма любопытно
да и вполне вероятно
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   86 / 986
сегодня в 17:01
После туркмена выжженная земля.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   133 / 986
сегодня в 16:55
Бердыев это серьёзно. Тренер он талантливый. К следствию не привлекался, значит разговоры о его финансовых махинациях, только разговоры
300 способов честного отъёма денег были у О. Бендера. Скорей всего кто то у кормушки места не получил, вот и нагнал информволну. Вон спартак в прошлом году 700 лямов агентам заплатил. Наверняка и мыли, и отстегивали, и смазывали, и как только не дербанили эти деньги. И тишина, потому что без обид разделили. А Бердыев небось на всё свою руку наложил. Так это его дело.
А кому скучно, не смотрите. У нас цирк на открывашке показывают.
drug01
drug01
   180 / 986
сегодня в 16:51
Будем ждать зиму и новые перемены...
Hypnoz
Hypnoz
   266 / 986
сегодня в 16:49
Когда не остаётся, чем поживиться - туркмен уходит ! За год, Динамо растащат и в пердив ))) !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 986
сегодня в 16:44
Ну да, Динамо щас при деньгах.
Есть что подербенить...
Питер Ман
Питер Ман
   30 / 986
сегодня в 16:26
Бердыев хочет подоить динамо, после того, как рубин угробил. Удачи Бердыеву в спуске динамо в пердив
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   54 / 986
сегодня в 16:26
Вряд ли Бердыев пойдет в то место, где у кормушки столько много людей.
Binger
Binger ответил Absinthe5
   28 / 986
сегодня в 16:20
Помню, как скучно Ростов обыгрывал Баварию, Аякс, Андерлехт. Скукотища! Другое дело Хохлов - весело, забавно, прикольно)))
И где сейчас Бавария и где ростов? Помни дальше.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   204 / 986
сегодня в 16:20
Курбан ещё не сказал своего последнего слова в футболе, а как показал пример Палыча это слово может оказаться довольно весомым.
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс ответил Absinthe5
   289 / 986
сегодня в 16:10
Помню, как скучно Ростов обыгрывал Баварию, Аякс, Андерлехт. Скукотища! Другое дело Хохлов - весело, забавно, прикольно)))
не говори, у пиплов память плохая и они склоны к стереотипам - еще добавлю, с Рубином тоже скучно обыгрывал Барселону, Атлетико и Челси... а всяких зенитах и спартаках ваще молчу
19Roman82
19Roman82
   678 / 986
сегодня в 16:04
Динамо нужна игра, а Бердыев, в лучшем случае, даст только приемлимый результат.
Absinthe5
Absinthe5 ответил mihaluch
   105 / 986
сегодня в 15:55
При Бердыеве будет скучная игра.
Помню, как скучно Ростов обыгрывал Баварию, Аякс, Андерлехт. Скукотища! Другое дело Хохлов - весело, забавно, прикольно)))
particular
particular
   7 / 986
сегодня в 15:48
Рестайлинг клуба в угоду тенденциям и наперекор проблемам продолжается...
mihaluch
mihaluch
   118 / 986
сегодня в 15:46
При Бердыеве будет скучная игра.
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