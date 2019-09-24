Бердыев может возглавить московское «Динамо» зимой

Зимой главным тренером московского «Динамо» может стать Курбан Бердыев.
У руководства команды есть список кандидатов, с которыми были контакты. Главным в списке оказался Бердыев, который лично заинтересован в данной работе. Клуб готов сменить главного тренера зимой, поскольку в данный момент договориться о переходе ни с кем не удалось.
Накануне «Динамо» сделало заявление о том, что Дмитрий Хохлов останется у руля команды до зимы.
Бердыев POLICE. Ёшкин кот.Ждём новый приключений Шлема. Динамо бежит. Нет трудовые резервы.
Бердыев POLICE. Ёшкин кот.Ждём новый приключений Шлема. Динамо бежит. Нет трудовые резервы.
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки - иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где...
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
Крекс-пекс-фекс...
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки - иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где...
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
Крекс-пекс-фекс...
На физрука смотреть, уже просто сил нет никаких....
На физрука смотреть, уже просто сил нет никаких....
да и вполне вероятно
да и вполне вероятно
300 способов честного отъёма денег были у О. Бендера. Скорей всего кто то у кормушки места не получил, вот и нагнал информволну. Вон спартак в прошлом году 700 лямов агентам заплатил. Наверняка и мыли, и отстегивали, и смазывали, и как только не дербанили эти деньги. И тишина, потому что без обид разделили. А Бердыев небось на всё свою руку наложил. Так это его дело.
А кому скучно, не смотрите. У нас цирк на открывашке показывают.
300 способов честного отъёма денег были у О. Бендера. Скорей всего кто то у кормушки места не получил, вот и нагнал информволну. Вон спартак в прошлом году 700 лямов агентам заплатил. Наверняка и мыли, и отстегивали, и смазывали, и как только не дербанили эти деньги. И тишина, потому что без обид разделили. А Бердыев небось на всё свою руку наложил. Так это его дело.
А кому скучно, не смотрите. У нас цирк на открывашке показывают.
Есть что подербенить...
Есть что подербенить...