Бердыев может возглавить московское «Динамо» зимой

сегодня, 15:28

Зимой главным тренером московского «Динамо» может стать .

У руководства команды есть список кандидатов, с которыми были контакты. Главным в списке оказался Бердыев, который лично заинтересован в данной работе. Клуб готов сменить главного тренера зимой, поскольку в данный момент договориться о переходе ни с кем не удалось.

Накануне «Динамо» сделало заявление о том, что останется у руля команды до зимы.