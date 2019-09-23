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Кобелев поддержал решение «Динамо» оставить Хохлова до зимы

сегодня, 16:37

Решение московского «Динамо» оставить главного тренера команды Дмитрия Хохлова до зимы поддержал бывший наставник клуба Андрей Кобелев.  

Руководство «Динамо» право в том, что оставляет Хохлова до зимы. Любому тренеру необходимо время для становления команды. Самое главное в этой ситуации — клуб сам выступил с заявлением, успокоил штаб, футболистов и болельщиков, поддержал Хохлова. К зиме как раз пройдет первая половина сезона, тогда уже можно будет делать какие-то выводы. Если же они скоропалительны, то до хорошего это не доведет. Тренер не всегда виноват.

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Все комментарии
112910415
112910415
   67 / 992
сегодня в 17:26
и это разумно
Binger
Binger ответил cska plus
   38 / 992
сегодня в 17:17
Самая главная новость это абстрактное умозаключение клоуна 25 процентного.
Он желаемое хочет приравнять к реальному, но бытие иного мнения.
RIR68
RIR68 ответил 25процентный клоун
   111 / 992
сегодня в 17:00
Зимой и Семака уберут
главное, чтобы Кононова оставили)))
STVA 1
STVA 1
   81 / 992
сегодня в 16:51
Увольнение сейчас все равно ничего не даст.
dino-hsv
dino-hsv
   165 / 992
сегодня в 16:50
кобелев просто занят до зимы, а потом легко подменит :)
cska plus
cska plus
   11 / 992
сегодня в 16:46
Самая главная новость это абстрактное умозаключение клоуна 25 процентного.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   74 / 992
сегодня в 16:42
Правильно делают. Сейчас,здесь и сразу, результата с Динамо не дадут и Моуриньо с Гвардиолой. Первая часть чемпионата уже покажет, чего ждать от команды. Зона еврокубков Динамо в нынешнем сезоне все-равно не светит, вылететь в ФНЛ - проблематично, с этим составом.
25процентный клоун
25процентный клоун
   16 / 992
сегодня в 16:41
Зимой и Семака уберут
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