Кобелев поддержал решение «Динамо» оставить Хохлова до зимы

Решение московского «Динамо» оставить главного тренера команды до зимы поддержал бывший наставник клуба .

Руководство «Динамо» право в том, что оставляет Хохлова до зимы. Любому тренеру необходимо время для становления команды. Самое главное в этой ситуации — клуб сам выступил с заявлением, успокоил штаб, футболистов и болельщиков, поддержал Хохлова. К зиме как раз пройдет первая половина сезона, тогда уже можно будет делать какие-то выводы. Если же они скоропалительны, то до хорошего это не доведет. Тренер не всегда виноват.