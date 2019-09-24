ГлавнаяНовости

«Спартаку» придется заплатить 600 000 евро в случае приглашения Парфенова

сегодня, 16:25

«Спартак» заплатит 600 000 евро «Уралу», если москвичи пригласят на пост главного тренера наставника екатеринбургского клуба Дмитрия Парфенова.

Именно Парфенов является главным кандидатом на эту должность. Он возглавит «Спартак», если Олег Кононов не исправит положение команды в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что Леонид Федун не намерен увольнять Кононова.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиБердыев может возглавить московское «Динамо» зимой
Сегодня, 15:28 Комментарии26
Кобелев поддержал решение «Динамо» оставить Хохлова до зимы
Вчера, 16:37 Комментарии11
«Динамо»: Хохлов продолжит руководить командой до зимы
Вчера, 14:57 Комментарии9
Федун пока не намерен увольнять Кононова
Вчера, 14:18 Комментарии129
«Урал» не готов отпустить Парфенова в «Спартак»
Вчера, 13:19 Комментарии31
Хохлов может покинуть «Динамо» после следующего матча
Вчера, 12:58 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   90 / 986
сегодня в 18:21
Наверное Утя!!
oFANATo
oFANATo
   70 / 986
сегодня в 18:11
    RED_BLOOD
    RED_BLOOD ответил Rheinfall
       25 / 986
    сегодня в 17:46
    бред , зачем Парфенов нужен?
    Лучше уж Григорян, с ним поржать , если что можно будет!))))
    kingoffam
    kingoffam
       244 / 986
    сегодня в 17:41
    Да какой Парфенов?Я его уважаю,но рано ему ещё в Спартак.
    Aniva
    Aniva
       95 / 986
    сегодня в 17:32
    На понижение за большие деньги.
    112910415
    112910415
       66 / 986
    сегодня в 17:26
    забавная утка
    EAGinLE
    EAGinLE
       34 / 986
    сегодня в 17:23
    Кононова не дешевле Арсенал отдавал .
    vm777
    vm777 ответил RED_BLOOD
       938 / 986
    сегодня в 17:23
    сколько Народных денег за Луческу и Ко бомжи отстегнули, можно за 10-20 Парфеновых заплатить))
    Да и Спаллети от них деньги исправно получал после увольнения)
    альсато
    альсато
       564 / 986
    сегодня в 17:22
    69!... из полыньи да в холод! Вот и весь Спартак!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       27 / 986
    сегодня в 17:17
    Вот только для чего самому Парфенову превращаться из "обыгрывающего Спартак"...в "проигрывающего со Спартаком" - непонятно....
    Rheinfall
    Rheinfall
       728 / 986
    сегодня в 17:11
    бред , зачем Парфенов нужен?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       19 / 986
    сегодня в 16:51
    Венгер, Черчесов - говорили они.
    Получите, Парфенов за 600 тыщ.
    Стеночки-забегания, примерно 4 месяца ожидания и ... Здравствуй, ФНЛ!
    LOpp
    LOpp ответил Питер Ман
       11 / 986
    сегодня в 16:49
    Федун заплатит неустойку Кононову и Уралу за Парфенова, через год неустойку Парфенову и Уфе за Евсеева, через год неустойку Евсееву и ростову за Карпина из пердива, через год... Жаль только, что спонсируется этот цирк за наши народные деньги, хотя и очень смешно
    Федун конечно редкостный идиот, но с каких это пор его деньги стали вашими и народными?
    RED_BLOOD
    RED_BLOOD ответил rparamonov
       25 / 986
    сегодня в 16:40
    За какие "наши народные" это спонсируется? Не на лично ваши ли? С небес спуститесь Спартак частный клуб давно, к которому не вы, не ваши деньги отношения не имеют
    а они считают все что в Росиии - всё бомжей, а бомжи -это народ, значит народное))))
    RED_BLOOD
    RED_BLOOD ответил Jeck Denielse
       25 / 986
    сегодня в 16:38
    может так Парфенов опыта набирался))))
    rparamonov
    rparamonov ответил Питер Ман
       461 / 986
    сегодня в 16:38
    Федун заплатит неустойку Кононову и Уралу за Парфенова, через год неустойку Парфенову и Уфе за Евсеева, через год неустойку Евсееву и ростову за Карпина из пердива, через год... Жаль только, что спонсируется этот цирк за наши народные деньги, хотя и очень смешно
    За какие "наши народные" это спонсируется? Не на лично ваши ли? С небес спуститесь Спартак частный клуб давно, к которому не вы, не ваши деньги отношения не имеют
    RED_BLOOD
    RED_BLOOD
       25 / 986
    сегодня в 16:36
    если, Парфёнов- то цель одна, взять хотя бы КР))))
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ ответил RED_BLOOD
       258 / 986
    сегодня в 16:33
    за то как это утка зашевелила некоторых ))))))
    через 10 минут узнаем что Маяковский болел за Спартак)))
    RED_BLOOD
    RED_BLOOD ответил Заур-ЗВЕРЬ
       25 / 986
    сегодня в 16:32
    да никто не кому не заплатит, пора бы привыкнуть к новостям на сокере))
    за то как это утка зашевелила некоторых ))))))
    Армейская душа
    Армейская душа
       39 / 986
    сегодня в 16:31
    Нормально. Парфёнов в спартаке до следующей квалификации, если конечно он туда доберётся
    RED_BLOOD
    RED_BLOOD ответил Питер Ман
       25 / 986
    сегодня в 16:30
    Федун заплатит неустойку Кононову и Уралу за Парфенова, через год неустойку Парфенову и Уфе за Евсеева, через год неустойку Евсееву и ростову за Карпина из пердива, через год... Жаль только, что спонсируется этот цирк за наши народные деньги, хотя и очень смешно
    сколько Народных денег за Луческу и Ко бомжи отстегнули, можно за 10-20 Парфеновых заплатить))
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
       326 / 986
    сегодня в 16:30
    зенит инфу пустил
    Aerobniy
    Aerobniy ответил Питер Ман
       287 / 986
    сегодня в 16:30
    Федун заплатит неустойку Кононову и Уралу за Парфенова, через год неустойку Парфенову и Уфе за Евсеева, через год неустойку Евсееву и ростову за Карпина из пердива, через год... Жаль только, что спонсируется этот цирк за наши народные деньги, хотя и очень смешно
    Так это уже давно не футбол, а цирк.
    VIPded
    VIPded
       67 / 986
    сегодня в 16:29
    Мясных ничто не спасёт!!!
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
       258 / 986
    сегодня в 16:29
    да никто не кому не заплатит, пора бы привыкнуть к новостям на сокере))
    Питер Ман
    Питер Ман
       30 / 986
    сегодня в 16:27
    Федун заплатит неустойку Кононову и Уралу за Парфенова, через год неустойку Парфенову и Уфе за Евсеева, через год неустойку Евсееву и ростову за Карпина из пердива, через год...
    Жаль только, что спонсируется этот цирк за наши народные деньги, хотя и очень смешно
    Зейский
    Зейский
       114 / 986
    сегодня в 16:27
    Парфенов пройдет путь Кононова у свиней.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100