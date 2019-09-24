«Спартаку» придется заплатить 600 000 евро в случае приглашения Парфенова

«Спартак» заплатит 600 000 евро «Уралу», если москвичи пригласят на пост главного тренера наставника екатеринбургского клуба Дмитрия Парфенова.
Именно Парфенов является главным кандидатом на эту должность. Он возглавит «Спартак», если Олег Кононов не исправит положение команды в ближайшие недели.
Ранее сообщалось, что Леонид Федун не намерен увольнять Кононова.
Получите, Парфенов за 600 тыщ.
Стеночки-забегания, примерно 4 месяца ожидания и ... Здравствуй, ФНЛ!
Получите, Парфенов за 600 тыщ.
Стеночки-забегания, примерно 4 месяца ожидания и ... Здравствуй, ФНЛ!
Жаль только, что спонсируется этот цирк за наши народные деньги, хотя и очень смешно
Жаль только, что спонсируется этот цирк за наши народные деньги, хотя и очень смешно