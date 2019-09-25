Ключевые ляпы «Спартака» в новом сезоне

сегодня, 15:30

Успели набедокурить! «Соккер.ру» сомневается, что сегодня добавят ошибку в Кубке России, но ляпов достаточно, чтобы выделять не только тренера.

Поражения всегда связаны с фигурой наставника. Также тренер может вытянуть команду на себе, как и высококлассный лидер на поле, если таковой имеется. Но лишь на короткой дистанции, а последующий провал не будет означать, что весь клуб работает верно. У «Спартака» Кононов точно не «спаситель» по амплуа. Хотя не думайте, что тренер - единственный минус к концу сентября. Причем многие ошибки имеют необратимый характер…

Ранний вылет из Лиги Европы

Начнем с очевидного, но важного. «Спартак» объяснял продажи видных игроков основы – опытных, хотя и нестабильных, необходимостью набить казну, чтобы соответствовать правилам УЕФА . Но как тогда можно прощать вылет из Лиги Европы? Там премиальные ниже, чем в Лиге чемпионов, но живая прибыль нужна срочно. Вылет от «Браги» - ошибка, которая еще и потащила за собой проколы в РПЛ . Средний соперник обыграл москвичей и надломил.

Трансферы без учета тренера

Команду набирал Цорн, а тренирует (пытается) Кононов. Мирзов приехал, как наставник просил, но тренер явно не выбирал остальных. Это не оправдывает наставника, ведь Тиль, Крал, Ларссон и Шюррле – нормальные футболисты. Вот только Томас набрал игроков для более сильного наставника, а Кононов слабо понимает, как справиться с тем же Понсе. Нападающему для голов нужна мотивация и система, которой в «Спартаке» нет. Странная ситуация с учетом, что рискуют примерно 160 млн евро – годовым бюджетом клуба.

Пробелы в заявке команды

Камень в огород Цорна. Молодой Томас, конечно, на фоне многих в «Спартаке» выделяется. Явно умеет себя подать лучше, чем Глушаков, Федун, Вартапетов или Измайлов. Но стоит признать, что недобрал людей. Вера в Рассказова казалась ошибкой – опасения подтверждаются. Результативного центрального форварда явно не хватает, Крал с учетом формы Гулиева и Зобнина может не стать идеальным опорником. Да и слева, если с Айртоном беда, остается только Мельгарехо, а его чуть не продали. Глубину состава на отдельных позициях не обеспечили.

Коллективная ответственность

У «Спартака» виноваты все, и поэтому - никто. «Мы». Кстати, любимое слово Кононова. Еще одни «мы» – совет директоров, где каждый оправдывает затягивание с решениями необходимостью выслушать всех. Но при этом никто не скажет, что виноват персонально. Алекперов, например, как-то не спешит извиняться за поражения «Спартака», как и Андрей Федун, например. А когда в ответе все, а получает на орехи обычно только Леонид Федун, то сразу навести порядок в клубе не вышло, хотя некоторые правильные шаги уже предприняли.

Директор и тренер – оппоненты

Цорн, судя по действиям, скорее спортивный директор «Спартака», нежели генеральный. То есть должен не просто тонко разбираться в футболе на уровне селекционеров, умея вести переговоры, но и быть на одной волне с наставником. А Томас лайкнул смешную шутку о том, что речи у Кононова, как у Виталия Кличко, чем лишний раз подчеркнул личное отношение к тренеру. Если бы решал Цорн, то у «Спартака» давно был бы другой наставник. Нет единства, и нет продуктивного конфликта, как был у Геркуса и Сёмина, а результат холодной войны видите на поле.

Ужасный настрой на середняков

Кононов так себе оратор, а мотивации явно не хватает. ЦСКА обыграть могут, а «Уфе», «Уралу» и «Тамбову» проиграли. С «Зенитом» не провалились – могли вымучить ничью без голов, но Жирков был против. Кое-где отскакивали, как с «Сочи» и «Динамо». Но проблема именно в том, как «Спартак» играет с теми, кого нужно обставлять первым номером. И тех, у кого состав слабее, чем у Кононова, даже если учесть проблемы справа в обороне, в опорной зоне или в центре атаки. Футболисты несерьезно отнеслись к середнякам.

Слабая готовность исполнителей

Травм нет, но нет и роста. Команда тоже виновата, футболисты не готовы. Кто прогрессирует? Максименко - с натяжкой. Тиль? В АЗ играл лучше. Бакаев? Хорошо, один есть. Все, больше нет персональных рывков. Рассказов, Айртон, Зобнин, Понсе или Ларссон не играют так, как должны футболисты «Спартака». Шюррле тоже не спешите хвалить – ему не нашли позицию, где удобно, и Андре не всегда одинаково хорош. Уж точно не на пике формы. В принципе, на всю команду готовы Жиго и Бакаев. Возможно, еще Максименко, но даже Ещенко, Тиль или Джикия умеют играть намного надежнее, ярче и умнее.

Примитивная тактика команды

Вот тут виноват лично Кононов. «Ростов» похож на «Ливерпуль», а «Спартак» - на нечто бесформенное, инертное и импульсное. Тактическое Нечто заслужило меньше пунктов, чем получило. Могли влететь и «Сочи», и «Динамо», и «Ростову». Так что тактика не работала не только в проигранных матчах. Главная победа сезона – над ЦСКА , случилась, когда в центрального защитника вселился великий форвард. Тактика ужасна на флангах в защите, тактика плоха в опорной зоне, тактики нет в центре атаки. Кононов не поставил «Спартаку» игру, ведь на 9-е место в РПЛ вторая по бюджету команда может нырнуть только в таком случае. Все 10 туров провели по схеме «4-2-3-1» - не сработало.

Скверное изучение соперников

Вот что удивляет, пожалуй, сильнее всего. Кононов среди причин поражений выделял погоду, календарь, перелеты, искусственное поле, невезение, а чаще всего грешил именно на фактор времени – мол, не сыгрались еще, не прожили четыре месяца в обновленном составе. Вот только тренер, чья команда всегда играет по одной тактике, совсем не изучает соперников. Не были готовы к «Сочи», «Тамбову» и «Динамо». Не понимали «Тун», «Брагу», «Зенит», «Урал» и «Уфу». Это 8 соперников, среди которых только 1 заведомо сильнее – из Санкт-Петербурга. Считать, что «Спартак» настолько крут, что может упрямо играть одну мелодию, не изучая вкусы соперников – обрекать команду на поражения.

Решение оставить Кононова

Да, это ошибка. Олег Георгиевич не подходит для настолько сложной команды и клуба. Ему лишь показалось, что поймал Деда Мороза за бороду, когда пригласили. Вел себя словно напыщенный павлин, который не знает, что в кустах уже готов к прыжку тигр неудач. После провалов конца прошлого сезона стоило убрать наставника, пригласить нового – вероятно, иностранца под личную ответственность Цорна, чтобы вместе набрали состав и выработали стратегию.

«Спартак» ошибся с Кононовым, а теперь в заложниках у ситуации, которую сам создал. Он остался, поскольку нового тренера не нашли. Если сегодня « КАМАЗ » не поможет москвичам, выбив их из Кубка России – пятое поражение подряд Федун не потерпит, то Кононов доработает минимум до зимы. Другими словами, снова выбросят минимум полгода, а потом еще месяцы для адаптации нового наставника. А если не угадают и с этим тренером, то больше.