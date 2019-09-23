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«Динамо»: Хохлов продолжит руководить командой до зимы

сегодня, 14:57

Московское «Динамо» сделало заявление в связи со слухами по поводу возможного увольнения главного тренера Дмитрия Хохлова. В нем говорится, что специалист останется работать в команде до зимней паузы в чемпионате.

Летом мы начали глобальную перестройку команды и прекрасно понимали, что создание нового, боеспособного коллектива займёт время, будет сопряжено с рисками и необходимостью оперативно справляться с системными задачами. Мы доверили руководство командой тренерскому штабу Дмитрия Хохлова и считаем правильным в сложившихся обстоятельствах дать возможность исправить текущую ситуацию, с учётом значительно обновлённого состава.

Трансферное окно закрылось совсем недавно, некоторые новички находятся в «Динамо» меньше месяца. Их приобретали под видение действующего тренерского штаба. Нужны время, терпение и спокойствие, чтобы футболисты адаптировались друг к другу, тренерским требованиям, новым для себя условиям. Впадать в крайности клуб не намерен, равно как и вести переговоры с другими специалистами, имена которых сейчас так активно муссируются.

После матча с ФК «Сочи» у всех было много негативных эмоций. Сегодня мы ещё раз спокойно и детально обсудили с Дмитрием Валерьевичем актуальные проблемы. Да, на текущий момент ни качество игры, ни место в турнирной таблице не могут удовлетворять ни болельщиков, ни тренерский штаб, ни руководство «Динамо». Это очевидно. Признаём, что в ходе подготовки команды были допущены ошибки, которые, в том числе, привели к слабым промежуточным результатам. В усилении нуждается и работа спортивного штаба.

Исправить ситуацию можно, для этого есть все возможности. Но только общими усилиями. С доверием друг к другу и верой в собственные силы. Впереди у нас сложная серия выездных матчей в чемпионате и Кубке страны. Убеждены, что преданные болельщики «Динамо» в трудный для команды момент продолжат поддерживать её, будут рядом. Ближайшие результаты станут во многом показательными и определяющими для выбора вектора направления дальнейшего развития клуба.

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Все комментарии
RIR68
RIR68
   111 / 992
сегодня в 16:53
тоже самое, что Федун талдычит, только букавок на порядок больше.
zenitforfun
zenitforfun
   277 / 992
сегодня в 16:00
все правильно - убрать перископ! полное погружение
КЭТиК
КЭТиК
   181 / 992
сегодня в 15:38
Не все так плохо у Динамо с результатами - борются.
alexamit
alexamit
   541 / 992
сегодня в 15:33
Оставляй,не оставляй-всё равно получишь шиш!
Tostao
Tostao
   140 / 992
сегодня в 15:25
Бла-бла-бла-бла ... К зиме "Динамо" вполне может встать на вылет, и уже никакие перестановки не помогут.
drug01
drug01
   193 / 992
сегодня в 15:09
Верное решение надо дать поработать!
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