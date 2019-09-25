Джикия: «„КАМАЗ“ - молодцы»

Защитник «Спартака» прокомментировал победу московского клуба в игре 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом»:

Против «Спартака» всегда все настраиваются. Тем более в «КАМАЗе» не знают, когда «Спартак» приедет сюда в следующий раз, и, конечно, ребята были настроены — для них это был первый такой матч, с такой командой. Ребята все старались, бились.

У нас много игр против команд, где нам приходится взламывать оборону соперника, потому что многие команды играют против нас от обороны. Самое главное — удалось нам это сделать, самое главное — мы победили. Все отлично.

« КАМАЗ » чем-то удивил? Они были хорошо настроены, ребята бились, выходили в контратаку. Повторюсь, что ребята молодцы. Нападающий у них очень хорошо цеплялся, хорошо действовал против нас.

Ребята для Премьер-лиги в «КАМАЗе»? Все ребята молодцы, но понятное дело, что я играл только с нападающим сегодня. Могу выделить еще левого защитника — достаточно живо, агрессивно действовали там. Все игроки «КАМАЗа» молодцы.

Атмосфера понравилась, очень много болельщиков было — наши болельщики приехали, заполнили всю трибуну. Спасибо им, что они приезжают, поддерживают во всех моментах, которые происходят с нами из «Спартака.