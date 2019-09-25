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Григорий Морозов: «„Динамо“ пора реабилитироваться»

сегодня, 19:08
ЛучЛоготип футбольный клуб Луч (Владивосток)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Защитник «Динамо» Григорий Морозов прокомментировал поражение московского клуба от «Луча» в рамках 1/16 финала Кубка России:

Все футболисты принимают это поражение близко к сердцу. Для нас делается все, но мы не показываем должного результата.

Каждый должен задать себе вопрос, если кто-то не добегает или считает, что может сыграть вполсилы. Нужно быть требовательнее к себе. Только так мы сможем вернуть себе удовольствие от игры, а болельщиков на трибуны.

Другого пути нет. Винить кого-то в наших неудачах абсурдно. Нужно, прежде всего, спрашивать с себя. Настала пора реабилитироваться!

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