Григорий Морозов: «„Динамо“ пора реабилитироваться»

Защитник «Динамо» прокомментировал поражение московского клуба от «Луча» в рамках 1/16 финала Кубка России:

Все футболисты принимают это поражение близко к сердцу. Для нас делается все, но мы не показываем должного результата.

Каждый должен задать себе вопрос, если кто-то не добегает или считает, что может сыграть вполсилы. Нужно быть требовательнее к себе. Только так мы сможем вернуть себе удовольствие от игры, а болельщиков на трибуны.

Другого пути нет. Винить кого-то в наших неудачах абсурдно. Нужно, прежде всего, спрашивать с себя. Настала пора реабилитироваться!