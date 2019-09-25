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«Тамбов» не планирует увольнять Григоряна

сегодня, 18:42
ТомьЛоготип футбольный клуб Томь (Томск)4 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Спортивный директор «Тамбов» Павел Худяков прокомментировал поражение от «Томи» в рамках 1/16 финала Кубка России:

Сами пока не понимаем, почему случилось такое разгромное поражение. Да, у нас не поехало шесть-семь человек основного состава, но я не думал, что получится такая разница в результате. Мы никогда не говорили, что Кубок нам не нужен. Наоборот, ставили задачу пройти как можно дальше. Да, вышли ребята, которые сидят под основой. Но они игроки Премьер-лиги! Такого быть не должно.

Будущее Григоряна? У него есть кредит доверия. Смену тренера не рассматриваем.

 СМИ уже не впервые отправляют в отставку главного тренера «Тамбова» Александра Григоряна, но сам клуб эти новости опровергает.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   145 / 970
сегодня в 18:58
Немного странно - десять туров, а увольнений все нет. Однако Григорян очевидно далеко не первый кандидат на выход.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   25 / 970
сегодня в 18:55
Глупо говорить про увольнение Григоряна после игры вторым составом с учетом того, что бюджеты "Тамбова" и "Томи" сравнимы.
ДСА
ДСА
   156 / 970
сегодня в 18:44
В поддавки с Томью сыграли.
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