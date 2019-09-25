«Тамбов» не планирует увольнять Григоряна

Спортивный директор «Тамбов» Павел Худяков прокомментировал поражение от «Томи» в рамках 1/16 финала Кубка России:

Сами пока не понимаем, почему случилось такое разгромное поражение. Да, у нас не поехало шесть-семь человек основного состава, но я не думал, что получится такая разница в результате. Мы никогда не говорили, что Кубок нам не нужен. Наоборот, ставили задачу пройти как можно дальше. Да, вышли ребята, которые сидят под основой. Но они игроки Премьер-лиги! Такого быть не должно.

Будущее Григоряна? У него есть кредит доверия. Смену тренера не рассматриваем.