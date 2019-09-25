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Гендиректор «КАМАЗа»: «„Спартак“ не лучше нас, мы собирались их обыграть»

сегодня, 21:05
КАМАЗЛоготип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов дал комментарий по результату матча 1/16 финала Кубка России с московским «Спартаком» (1:2).

Игра получилась замечательная. Приятно, что так играли, но мы собирались обыгрывать «Спартак», поэтому результат обидный, немного не по делу. «Спартак» был ничем не лучше нас, хотя и смотрелись мастеровито. Я смотрел, что всё успокоилась, близко дополнительное время. Отскочил ли «Спартак»? Отскочил или нет, но ничья не была бы удивительным результатом. В начале второго тайма у нас был классный момент, игра могла повернуться по-другому. Плюс момент, когда пяточками играли в их штрафной. А потом они забили второй мяч, не знаю, было там нарушение или нет, но они убежали в контратаку.

То, что не все были довольны судьёй – стандартная история, я ничего особенного не увидел. Не было ощущения, что «Спартак» нас превосходил – это самое ценное. Но мы играем так каждый матч, не только против «Спартака». Обычно владеем мячом побольше, но у нас сегодня не было Александра Гаглоева – это огромная потеря, у «Спартака» сопоставимых нет. Андре Шюррле не играет такую роль в «Спартаке», как у нас Александр.
С болельщиками всё было супер, болельщики гостей вели себя очень достойно, не матерились, зажгли всего два файера после гола, и то, подержали и убрали. Что касается того, что «КАМАЗ» мог уволить Кононова, то не держали в голове – нам это не очень интересно.

 В другом матче 1/16 Кубка России ЦСКА уверенно обыграл «Аланию».

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Все комментарии
berda2003
berda2003
   343 / 978
сегодня в 21:28
самодовольное 12! возомнил себя экспертом по спартаку,... если просто, то чистая козлина!!!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   130 / 978
сегодня в 21:28
Ну не чего страшного фердун просто судейке не большой презент на сберкарту сделал в перерыве)) нужно было Гендиректору КАМАЗА пообщаться с судьей))))
mortid
mortid
   640 / 978
сегодня в 21:22
Докатились, позорные, что уже почти любительский клуб не считает Спартак соперником.
Заратустра
Заратустра
   113 / 978
сегодня в 21:20
Спартак хуже большинства клубов России.
oFANATo
oFANATo
   67 / 978
сегодня в 21:18
Игра показала спартак ничем не лучше команды из второй лиги
RBA
RBA
   406 / 978
сегодня в 21:14
Даже клуб 2-ой лиги не уважает Спартак.
SHMEL
SHMEL
   121 / 978
сегодня в 21:11
Да все понимают,что спартак дворовая команда,которую может любой обыграть.Просто Камазу сегодня не повезло.
Заратустра
Заратустра
   113 / 978
сегодня в 21:11
Скоро КамАЗ выйдет в пердив, куда вылетит спартак, и у КАМАЗа будет шанс отомстить за этот отскок.
mangoх12
mangoх12
   17 / 978
сегодня в 21:07
Вы бы их обыграли коли не судейка
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