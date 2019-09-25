Гендиректор «КАМАЗа»: «„Спартак“ не лучше нас, мы собирались их обыграть»

Генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов дал комментарий по результату матча 1/16 финала Кубка России с московским «Спартаком» (1:2).

Игра получилась замечательная. Приятно, что так играли, но мы собирались обыгрывать «Спартак», поэтому результат обидный, немного не по делу. «Спартак» был ничем не лучше нас, хотя и смотрелись мастеровито. Я смотрел, что всё успокоилась, близко дополнительное время. Отскочил ли «Спартак»? Отскочил или нет, но ничья не была бы удивительным результатом. В начале второго тайма у нас был классный момент, игра могла повернуться по-другому. Плюс момент, когда пяточками играли в их штрафной. А потом они забили второй мяч, не знаю, было там нарушение или нет, но они убежали в контратаку.