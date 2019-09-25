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Башкиров: «Мы должны закрасить черную полосу „Рубина“ белыми красками»

вчера, 22:14
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки3 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Полузащитник казанского «Рубина» Евгений Башкиров дал комментарий по матчу 1/16 финала Кубка России с подмосковными «Химками» (0:3).

Сейчас у нас чёрная полоса, которую мы должны закрасить белыми красками и начать выигрывать. Это нужно сделать со своим стилем, тактикой, довести мяч до штрафной, забить гол и при этом не пропустить. Мы сейчас разбираем наши ошибки и пытаемся найти выходы. Надеюсь, на ближайшем домашнем матче мы реабилитируемся перед родными болельщиками.

По игре, ещё раз, мы проиграли — 0-3, и это точка. В Кубке России же точка, верно? Вот и всё.
 

 Также сегодня в 1/16 финала Кубка России «Спартак» обыграл «КАМАЗ».

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Все комментарии
Anisovich
Anisovich
   44 / 973
вчера в 22:54
Белое будет уже в пердиве.
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 973
вчера в 22:32
На белую краску, что очень похоже, денег не хватило!!!
SHMEL
SHMEL
   115 / 973
вчера в 22:27
Краски,которыми можно закрасить стыд и срам рубина раздают только в пердиве.
Чист
Чист
   189 / 973
вчера в 22:19
точку поставите в ФНЛ-е
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   361 / 973
вчера в 22:18
еще одна питерская "гордость"
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