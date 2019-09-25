Башкиров: «Мы должны закрасить черную полосу „Рубина“ белыми красками»

Полузащитник казанского «Рубина» дал комментарий по матчу 1/16 финала Кубка России с подмосковными «Химками» (0:3).

Сейчас у нас чёрная полоса, которую мы должны закрасить белыми красками и начать выигрывать. Это нужно сделать со своим стилем, тактикой, довести мяч до штрафной, забить гол и при этом не пропустить. Мы сейчас разбираем наши ошибки и пытаемся найти выходы. Надеюсь, на ближайшем домашнем матче мы реабилитируемся перед родными болельщиками.

По игре, ещё раз, мы проиграли — 0-3, и это точка. В Кубке России же точка, верно? Вот и всё.

