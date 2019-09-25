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Понсе: «Серия поражений выбила нас из колеи»

вчера, 23:31
КАМАЗЛоготип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Аргентинский нападающий московского «Спартака» Эсекель Понсе рассказал о своих эмоциях после победного матча Кубка России против «КАМАЗа»:

Серию поражений переживали тяжело. Все хотят побеждать. Четыре поражения подряд выбили из колеи и заставили задуматься. Сейчас у нас много работы, но сегодняшняя победа, конечно, будет плюсом. Футбол — это команда. Нельзя винить кого-то одного, даже тренера. Надо всегда играть в свой футбол. Считаю, всё постепенно придёт.
Игра была непростой, в том числе и психологически. Матчи команд из низших лиг с фаворитами всегда непростые — у них супермотивация. Моя адаптация ещё не закончилась, но я делаю всё, чтобы выйти на пик формы.

Очень понравилось в этом городе. Спасибо всем болельщикам «Спартака» за поддержку.

Напомним, что встреча Кубка России между «КАМАЗом» и «Спартаком» закончилась победой «красно-белых»

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