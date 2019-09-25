Понсе: «Серия поражений выбила нас из колеи»

Аргентинский нападающий московского «Спартака» рассказал о своих эмоциях после победного матча Кубка России против «КАМАЗа»:

Серию поражений переживали тяжело. Все хотят побеждать. Четыре поражения подряд выбили из колеи и заставили задуматься. Сейчас у нас много работы, но сегодняшняя победа, конечно, будет плюсом. Футбол — это команда. Нельзя винить кого-то одного, даже тренера. Надо всегда играть в свой футбол. Считаю, всё постепенно придёт.

Игра была непростой, в том числе и психологически. Матчи команд из низших лиг с фаворитами всегда непростые — у них супермотивация. Моя адаптация ещё не закончилась, но я делаю всё, чтобы выйти на пик формы.

Очень понравилось в этом городе. Спасибо всем болельщикам «Спартака» за поддержку.