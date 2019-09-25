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Божович высказался про свое возможное увольнение

вчера, 22:40
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение самарского клуба от «Торпедо» в игре 1/16 финала Кубка России:

«Торпедо» лучше начало эту игру. В первом тайме они больше двигались, были агрессивнее и забили два гола со стандартов. Во втором тайме мы чуть прибавили после замен, но мы заслужили это поражение. 

Любая команда играет так, как позволяет соперник. Вы и сами видели, что мы не опускали рук и продолжали биться. В одной игре любая команда может обыграть любую. Большая часть игроков, которые у нас играли, не имеют игровой практики. Чтобы быть готовыми, им надо было сыграть четыре-пять игр. Хорошо, что у нас дебютировал вратарь, впервые сыграл игрок дубля Смирнов. Но нам нужно повернуться в сторону РПЛ, где мы находимся в очень плохом положении. 

Соболев не появился сразу, потому что самая важная игра — с «Тамбовом». Радоньич тоже неплохо сыграл, но получил жёлтую. Боялся, что он мог получить вторую. Причина, по которой, в РПЛ нет отставок? Руководители ждут перерыва. Если вы намекаете на меня, то я работаю и не держусь за стул со словами: «Не отпускайте!». Есть люди, которые меня пригласили, и я обязан работать до конца. 

Критика в соцсетях? Может, там пишут десятилетние дети. Фотографию я тоже могу поставить любую. У нас очень хорошая поддержка в Самаре, люди приходят на стадион. Болельщикам надо потерпеть. Надеюсь, в субботу мы выиграем.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   78 / 973
вчера в 23:50
Крылья средняя команда и никакой тренер не сделает из неё чемпиона.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   139 / 973
вчера в 23:41
Если Божович не выиграет с Крыльями в субботу, то видимо уже не выиграет с ними никогда.
minai
minai
   55 / 973
вчера в 23:07
Удачи, Граф !
Binger
Binger
   22 / 973
вчера в 22:45
Пора уже, никаких сдвигов.
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