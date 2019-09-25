Божович высказался про свое возможное увольнение

Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал поражение самарского клуба от «Торпедо» в игре 1/16 финала Кубка России:

«Торпедо» лучше начало эту игру. В первом тайме они больше двигались, были агрессивнее и забили два гола со стандартов. Во втором тайме мы чуть прибавили после замен, но мы заслужили это поражение.



Любая команда играет так, как позволяет соперник. Вы и сами видели, что мы не опускали рук и продолжали биться. В одной игре любая команда может обыграть любую. Большая часть игроков, которые у нас играли, не имеют игровой практики. Чтобы быть готовыми, им надо было сыграть четыре-пять игр. Хорошо, что у нас дебютировал вратарь, впервые сыграл игрок дубля Смирнов. Но нам нужно повернуться в сторону РПЛ , где мы находимся в очень плохом положении.



Соболев не появился сразу, потому что самая важная игра — с «Тамбовом». Радоньич тоже неплохо сыграл, но получил жёлтую. Боялся, что он мог получить вторую. Причина, по которой, в РПЛ нет отставок? Руководители ждут перерыва. Если вы намекаете на меня, то я работаю и не держусь за стул со словами: «Не отпускайте!». Есть люди, которые меня пригласили, и я обязан работать до конца.



Критика в соцсетях? Может, там пишут десятилетние дети. Фотографию я тоже могу поставить любую. У нас очень хорошая поддержка в Самаре, люди приходят на стадион. Болельщикам надо потерпеть. Надеюсь, в субботу мы выиграем.