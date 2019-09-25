Мостовой высказался о матче «Спартак» - «КАМАЗ»

Известный в прошлом футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу «красно-белых» в матче Кубка России против «КАМАЗа»:

Матч меня не впечатлил, было тревожно в плане счёта. Если бы не забили, то могло бы произойти очередное фиаско.

Еле-еле «Спартак» проскочил дальше, нельзя сказать, что это отскок, так как у «КАМАЗа» моментов было не так много.

Хвалить команду Кононова, конечно, не за что. Если бы «Спартак» выиграл 0:3, то да. А так, победа с натяжкой.