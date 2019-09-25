ГлавнаяНовости

Мостовой высказался о матче «Спартак» - «КАМАЗ»

сегодня, 21:44
КАМАЗЛоготип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Известный в прошлом футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу «красно-белых» в матче Кубка России против «КАМАЗа»:

Матч меня не впечатлил, было тревожно в плане счёта. Если бы не забили, то могло бы произойти очередное фиаско.

Еле-еле «Спартак» проскочил дальше, нельзя сказать, что это отскок, так как у «КАМАЗа» моментов было не так много.

Хвалить команду Кононова, конечно, не за что. Если бы «Спартак» выиграл 0:3, то да. А так, победа с натяжкой.

Ранее Мостовой высказался о главном тренере «Спартака».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Джикия: «„КАМАЗ“ - молодцы»
Сегодня, 21:35 Комментарии0
Крал надеется, что у «Спартака» закончилась черная полоса
Сегодня, 21:28 Комментарии2
Гендиректор «КАМАЗа»: «„Спартак“ не лучше нас, мы собирались их обыграть»
Сегодня, 21:05 Комментарии9
Тихонов: «Не вижу разницу в игре между „Спартаком“ и командой второй лиги»
Сегодня, 20:18 Комментарии17
Григорий Морозов: «„Динамо“ пора реабилитироваться»
Сегодня, 19:08 Комментарии4
Смольников: «Нужно восстановиться и готовиться к игре против „Локомотива“»
Сегодня, 18:53 Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100