Египет потребовал у ФИФА объяснить пропажу голосов за Салаха

Федерация футбола Египта направила в ФИФА письмо с требованием объяснить пропажу их голосов за нападающего «Ливерпуля» и национальной команды Мохамеда Салаха.
Победителем в номинации стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси, которому удалось опередить защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Позднее два участника голосования сообщили, что, согласно отчёту, они выбрали аргентинца, хотя на самом деле голосовали за других игроков.
фифа мутная организация, которая из года в год только еще больше очерняет себя.
фифа мутная организация, которая из года в год только еще больше очерняет себя.