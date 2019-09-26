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Египет потребовал у ФИФА объяснить пропажу голосов за Салаха

сегодня, 14:23

Федерация футбола Египта направила в ФИФА письмо с требованием объяснить пропажу их голосов за нападающего «Ливерпуля» и национальной команды Мохамеда Салаха.

Победителем в номинации стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси, которому удалось опередить защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Позднее два участника голосования сообщили, что, согласно отчёту, они выбрали аргентинца, хотя на самом деле голосовали за других игроков.

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Все комментарии
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Y.N.W.A.
   311 / 957
сегодня в 15:01
То что она коррумпированая контора , и там творится полный бардак , в этом я согласен . Но я не верю что они настолько идиоты . Во первых тут коммерческой выгоды нету , и для них лучше было бы , если кто то третий взял эту награду . Однообразие никому не нравится . Исходя из этого , я не верю что они специально это сделали , просто нету выгоды, а если нету выгоды , то так рисковать и себя подставлять, просто нет смысла
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Рауль и Зидан
   30 / 957
сегодня в 14:56
Если бы были признаки коррупции , то ФИФА в открытую не публиковали бы результаты . Не могут быть там настолько идиотов , что бы подстроить результаты , и опубликовывать это, в надежде на то что никто не заметит ? Скорее всего какая то ошибка или же люди просто хотят поднять хайп
слишком много ошибок в фифа в последние годы.
фифа мутная организация, которая из года в год только еще больше очерняет себя.
Некошерная свинья
Некошерная свинья
   603 / 957
сегодня в 14:55
Гном - верховный фальсификатор, долой фифу, долой липовое голосование. Всем ясно, что лучший - Зе болотный.
spartach091
spartach091
   153 / 957
сегодня в 14:48
Подтасовка, как и унас в стране с выборами
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   311 / 957
сегодня в 14:42
Если бы были признаки коррупции , то ФИФА в открытую не публиковали бы результаты . Не могут быть там настолько идиотов , что бы подстроить результаты , и опубликовывать это, в надежде на то что никто не заметит ? Скорее всего какая то ошибка или же люди просто хотят поднять хайп
cska plus
cska plus
   12 / 957
сегодня в 14:40
Ахахах! Вот было бы классно если отберут приз у гнома.
beefs
beefs
   232 / 957
сегодня в 14:36
Опять скандал...
League1
League1
   94 / 957
сегодня в 14:33
Молодцы! Пора выводить фифу на чистую воду. Какой гном? Все уже давно видят, что он не тянет и не тянул никогда. Каким образом у фифы он всегда становится лучшим?
d_fincher
d_fincher
   31 / 957
сегодня в 14:29
Ну Месси он же Месси, он же гений, поэтому вот. Ну ничего, он же гений, пусть так. Бывает такое, все-таки Месси-то гений, так что в общем вот.
7 из 9
7 из 9
   6 / 957
сегодня в 14:28
Я думал, только в России так нагло бюллетени меняют и итоги голосования подтасовывают.
Конь 666
Конь 666
   215 / 957
сегодня в 14:28
Давайте! начинаем вытаскивать правду наружу!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   674 / 957
сегодня в 14:28
Мутно все.
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