Египет потребовал у ФИФА объяснить пропажу голосов за Салаха

сегодня, 14:23

Федерация футбола Египта направила в ФИФА письмо с требованием объяснить пропажу их голосов за нападающего «Ливерпуля» и национальной команды .

Победителем в номинации стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси, которому удалось опередить защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Позднее два участника голосования сообщили, что, согласно отчёту, они выбрали аргентинца, хотя на самом деле голосовали за других игроков.